Palestra debate SST, eSocial e tecnologia para gestão

* Por: - 4 de novembro de 2021.

4/11/2021 –

Curso tratará de Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), e ocorrerá em quatro encontros, que vão de 4 a 8 de novembro de 2021, sendo ministrados pelo consultor técnico e especialista em SST, Pedro Valdir Pereira

A RSData promove um curso sobre o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), eventos que surgiram com a aprovação da nova redação da Norma Regulamentadora Nº 01 (NR 01) pela publicação da Portaria 6.730, de 9 de março de 2020. O treinamento ocorrerá em quatro encontros, que vão de 4 a 8 de novembro de 2021, e serão ministrados pelo consultor técnico e especialista em SST, Pedro Valdir Pereira.

Segundo o palestrante, no curso serão abordados os novos conceitos e o alinhamento com a ISO 45001, além das principais diferenças entre o PPRA e o PGR.

Além disso, Pereira afirma que, para acompanhar a evolução do mundo, o mercado de trabalho passa constantemente por atualizações. Com o protagonismo da tecnologia e da transformação digital, as empresas tiveram que olhar atentamente para pautas antes não vislumbradas.

Uma delas, de acordo com o especialista, é o eSocial, projeto do Governo Federal criado basicamente com o objetivo de modernizar o modelo nacional das relações trabalhistas e ainda unificar as informações dos trabalhadores.

Com o curso, a ideia do palestrante é proporcionar ferramentas de apoio e orientação quanto às principais estruturas do planejamento estratégico e a gestão por resultados. As inscrições podem ser feitas no site www.rsdata.com.br