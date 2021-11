Revisar o carro antes de pegar a estrada garante uma boa viagem

Compartilhe Facebook

* Por: - 4 de novembro de 2021.

Curitiba, PR 4/11/2021

Com a época de férias se aproximando, é importante checar as condições do veículo antes de viajar.

Um dos fatores mais determinantes para a segurança na estrada é o bom estado mecânico dos veículos. A melhor forma de evitar acidentes na estrada é fazer a manutenção do carro, que diz respeito tanto às revisões periódicas, que precisam estar em dia, quanto às revisões específicas para viagem.

Importância

Realizar a revisão é fundamental não apenas para a segurança e manutenção do automóvel. Muitas vezes, um item fora da legislação pode até não comprometer a viagem, mas caso o veículo seja parado para averiguação, pode render multa e, até mesmo, apreensão do carro.

Além disso, revisar o carro também é se prevenir de imprevistos. Um estepe vazio, por exemplo, fará o problema de um pneu furado ser muito maior.

O que revisar?

Uma boa revisão do veículo levará em conta os seguintes itens:

– Estado e calibragem dos pneus e do estepe (consulte o valor das libras no manual do veículo e calibre com os pneus frios);

– Sinalização e iluminação (lanternas, faróis, setas, luzes do painel, luz de freio e luz da placa);

– Nível de água dos reservatórios do radiador e do limpador de para-brisa;

– O óleo de motor (necessário calcular a quilometragem total da viagem e verificar se o trajeto pode ser feito antes da próxima troca);

– Itens de segurança obrigatórios (triângulo de sinalização, macaco compatível com o veículo e chave de roda);

– Freios e limpadores de para-brisa;

– Documentação do carro e dos condutores (CRLV e CNH em dia).

Dicas para uma viagem tranquila

Além da revisão, outras medidas importantes para deixar a viagem mais tranquila devem ser asseguradas, mesmo que não sejam obrigatórias.

A dica principal é obter informações sobre o trajeto, principalmente se a viagem for para um destino novo. É essencial verificar com antecedência se a estrada tem boas condições, boa infraestrutura (como postos de combustível e lanchonetes), pedágios e se é necessário utilizar GPS ou outro meio de navegação durante o trajeto.

Outra boa prática é levar um kit de emergências para possíveis imprevistos, como acidentes ou bloqueio na estrada, por exemplo. Lanterna, capa de chuva, água, mantimentos, remédios para enjoo, papel higiênico e outros itens podem constar no kit.

Direção tranquila e responsável

O motorista precisa estar descansado, respeitar as leis de trânsito, ser cordial com os outros motoristas e nunca ter pressa de chegar logo ao destino.

Com o carro revisado e a adoção de boas práticas durante a viagem, certamente o passeio começará com o pé direito.

