Ranking reconhece melhores startups do país para a indústria

* Por: - 4 de novembro de 2021.

Caxias do Sul, RS 4/11/2021 – Scoreplan, Startup de Caxias do Sul – região serrana do RS, é a principal do país para o setor industrial

Ranking 100 Open Startups 2021, que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo no país, elegeu as TOP 10 para o segmento industrial. Scoreplan é a número 1.

Segundo o Portal da Indústria (CNI, SESI, SENAI e IEL) em 2020 o setor respondeu por 20,4% do PIB do Brasil e por 69,2% das exportações de bens e serviços. Considerando a relevância da Indústria para os estados brasileiros, ficam no TOP 5 com maior concentração de empresas industriais: São Paulo, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, nesta ordem.

Segundo pesquisa da CNI, um a cada três empresários acredita que a indústria brasileira precisará dar um salto de inovação nos próximos cinco anos para garantir a sustentabilidade dos negócios. Para 31%, o grau de inovação da indústria será alto ou muito alto nos próximos cinco anos, principalmente por necessidade. A pesquisa também mostra que 83% das indústrias precisarão de mais inovação para crescer ou mesmo sobreviver no mundo pós-pandemia, sobretudo em sua linha de produção.

O mercado brasileiro, no entanto, está repleto de IndTechs; Startups responsáveis por ajudar o setor Industrial com suas soluções digitais de fomento a automação de processos. A 100 Open Startups, principal plataforma internacional de conexão entre corporações e startups, divulgou no dia 27/10, o Ranking 100 Open Startups 2021, que reconhece as startups mais atraentes para o mercado corporativo no país.

Foram mais de 18 mil startups cadastradas na plataforma. Na live de divulgação do Ranking, além das TOP 100, também foram anunciadas as TOP 10 de 28 categorias, definidas de acordo com as áreas que mais tiveram atividade de open innovation no período. O TOP 10 IndTechs do Brasil em 2021 foi: Scoreplan em 1º lugar e sequencialmente; ST-One, VGR Gestão de Resíduos Online, QualityStorm, IndustriALL, COGTIVE, TCX, Kriativar, Enacom e UBIVIS.

A Scoreplan, Startup número 1 do país na categoria, oferece uma solução que vai além da fábrica e das operações, diferentemente das demais empresas do Ranking. A Startup desenvolveu um sistema que atende todas as demandas de Planejamento Estratégico e Financeiro, e apesar de jovem (2019), a solução já está implementada em mais de 130 empresas; Soprano, Sumig, Grupo Bertolini, Valeo, Interpump e KordSa, são alguns deles.

Em 2021, para figurar o Ranking 100 Open Startups uma startup precisava de quase o dobro de pontos do ano anterior. Ou seja, para ficar no TOP 1 de uma categoria e até mesmo para entrar no Ranking, muito trabalho em parceria com as grandes corporações foi necessário.

Website: http://www.scoreplan.com.br