Grupo médico-hospitalar realiza evento internacional

* Por: - 4 de novembro de 2021.

São Paulo 4/11/2021 –

O 2º Summit Americas vai abordar o Sistema Integrado de Saúde e o Ciclo de Cuidado

O mês de outubro registrou o menor número de óbitos por Covid-19 no país, de acordo com os dados do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde. Por outro lado, ainda que o cenário seja otimista com relação à pandemia, estimativas indicam que além das perdas pelo novo coronavírus, a crise sanitária causou mortes evitáveis e há de se ter uma atenção maior com as demais doenças, que, só em 2020, causaram mais de 55 mil falecimentos, de acordo com levantamento feito nos números do estudo de Excesso de óbitos no Brasil.

Os dados chamam a atenção das instituições de saúde e, nesse contexto, a Rede Americas, grupo médico-hospitalar do UnitedHealth Group Brasil, promove nesta sexta e sábado (5 e 6 de novembro), a segunda edição do Summit Internacional Americas – evento online e gratuito, que fará um panorama de temas que envolvem outras doenças no pós-pandemia.

Marco Costa, CEO da Rede Americas, explica a necessidade de ampliar o olhar para a atenção global com a saúde, bem como resgatar os princípios fundamentais do cuidado médico. “O compromisso do Americas é baseado na entrega de valor para nossos pacientes. Os pilares do nosso cuidado são vidas humanas e, para isso, temos um foco absoluto em desfechos clínicos e experiência de excelência”, diz. O executivo completa informando que, para atingir as metas do negócio, é necessário fazer um sistema de saúde mais eficiente e melhor para todos.

Richard Migliori, vice-presidente executivo de assuntos médicos e CMO do UnitedHealth Group, nos Estados Unidos, abordará o tema central do evento a partir de um panorama dos desafios para a construção de um sistema de saúde integrado, com exemplos de como o UHG encara esse desafio. Charles Al Odeh, Chief Medical Officer do UnitedHealth Group Brasil, comenta que muitas dessas iniciativas vêm sendo adaptadas e aplicadas aqui no país. “Todas sempre suportadas por ferramentas, tecnologias e, principalmente, com muita troca e colaboração entre as operações do UHG no mundo”, observa.

No segundo dia do evento, como sessão especial do projeto “Humanidades na Saúde”, a palestra “Economia e medicina: o desafio da humanização” ficará a cargo do economista e cientista social, Eduardo Giannetti, que recebeu o prêmio Jabuti por Vícios Privados, Benefícios Públicos (1993) e As Partes & o Todo (1995). Margareth Dalcolmo, pesquisadora da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e Paulo Cesar de Souza, diretor de Educação e Pesquisa do UnitedHealth Group Brasil, farão comentários acerca do tema.

A ação contará ainda com cinco salas simultâneas que abordarão qualidade assistencial, eficiência operacional e inovação sob a perspectiva de diferentes aspectos e especialidades como Oncologia, Neurologia, Cardiologia, Ortopedia, Transplantes, Medicina Diagnóstica, Gestão e Inovação em Saúde.

O Americas é um grupo médico-hospitalar composto por hospitais-referência e clínicas especializadas. Está presente em cinco estados brasileiros – Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Ceará e Rio Grande do Norte – e no Distrito Federal, totalizando mais de 2,6 mil leitos. O Americas Serviços Médicos faz parte do UnitedHealth Group Brasil. Para mais informações, basta acessar www.americasmed.com.br.

Serviço:

Summit Internacional Americas – Evento online

Dias 5/11, das 14h às 18h15 e 6/11, das 08h às 12h15

Inscrição gratuita por meio do link: www.summitamericas.com.br

Website: http://www.americasmed.com.br