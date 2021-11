Congresso internacional debate políticas sobre drogas

Compartilhe Facebook

* Por: - 5 de novembro de 2021.

Recife-PE 5/11/2021 – As políticas de drogas devem ser mais humanas, democráticas, garantir direitos e ser mais eficazes – Ana Glória Melcop, Presidente do Congresso.

O 8º Congresso Internacional da Abramd começa no próximo dia 10 de forma híbrida (digital e presencial) e tem como tema “Por uma Política de Drogas Democrática, Inclusiva e Diversa”. Entre os nomes confirmados estão Sidarta Ribeiro e Deborah Small e Luiz Eduardo Soares.

Recife vai sediar o 8º Congresso Internacional da Abramd – Por uma Política de Drogas Democrática, Inclusiva e Diversa. O encontro ocorre entre os dias 10 e 13 de novembro e é promovido pela Associação Brasileira Multidisciplinar de Estudos sobre Drogas (Abramd) com o objetivo de debater experiências nacionais e internacionais sobre políticas públicas voltada para as drogas, direitos humanos, racismo, entre outros assuntos.

Entre os nomes confirmados para o evento, estão o professor titular de Neurociências e vice-diretor do Instituto do Cérebro da UFRN, Sidarta Ribeiro; o vice-diretor da Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Jarbas Barbosa; a ativista do movimento negro norte-americano, Deborah Small; a Coordenadora Geral da rede Tulipas do Cerrado, Juma Santos; a presidente da ONG Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas, Nathalia Oliveira; o presidente nacional da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé; e o fundador da Rede Reforma, Emilio Figueiredo, entre outros.

As inscrições estão disponíveis pelo site www.congressointernacional2021.abramd.org/. A edição terá formato híbrido, por meio digital e presencial, buscando oferecer maior integração entre os participantes. Os valores começam a partir de R$ 50 e há gratuidade para sócios e integrantes de movimentos sociais e coletivos.

O evento vai abordar temas como Direitos Humanos, Democracia e Políticas sobre Drogas; Segurança Pública, Racismo e Encarceramento; Cannabis: usos medicinal, recreativo e ritualístico e os desafios em contextos proibicionistas; e Renascimento Psicodélico.

Além das conferências e mesas redondas, o Congresso da Abramd realizará minicursos, fóruns de discussão, apresentação de trabalhos, assembleias, lançamento de livros e premiações. O evento também vai tratar a respeito do impacto da pandemia da Covid-19 nas políticas de atenção, assistência, tratamento, redução de danos e rede de proteção das pessoas usuárias e/ou dependentes de drogas.

O Congresso da Abramd tem como presidente de sua comissão responsável, Ana Glória Toledo Melcop, e como presidente da comissão científica, Danielle Valim.

A proposta do 8º Congresso surge a partir da necessidade de agrupar especialistas renomados para promover um melhor debate acerca das políticas de drogas, como conta a presidente, Ana Glória Toledo Melcop.

“Teremos pesquisadores, gestores públicos, parlamentares, lideranças, pessoas usuárias de drogas e outros grupos para discutir e propor estratégias para ampliação ou mudança das políticas de drogas para que se tornem mais humanas, democráticas, que garantam direitos e sejam eficazes”, disse.

Mais informações:

www.congressointernacional2021.abramd.org/

Instagram: @abramdnacional

Website: https://congressointernacional2021.abramd.org/