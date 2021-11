Compartilhe Facebook

* Por: - 5 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 5/11/2021 –

Rio de Janeiro, RJ 5/11/2021 –

Inbound Marketing é uma estratégia de marketing usada por empresas que se baseia na atração de visitantes por meio de conteúdo criado pela empresa, com os mecanismos de pesquisa sendo o centro de sua estratégia, com o conteúdo sendo otimizado para os mecanismos de pesquisa.

Também conhecido como marketing de entrada, essa estratégia ajuda as empresas a vender os produtos e serviços, atraindo tráfego para o site por meio de otimização de mecanismos de pesquisa e mídia social.

A importância do Inbound Marketing pode ser vista no mercado atual. Tornou-se um elemento crucial da estratégia digital para muitas empresas. Essa estratégia é econômica, escalonável e fácil de usar.

Inbound marketing não se trata apenas de promover o site da empresa na internet, mas também inclui o desenvolvimento de relacionamentos com o público-alvo em plataformas de mídia social como Facebook, Twitter ou Instagram para que eles compartilhem o conteúdo em suas próprias redes.

Por isso, Rodrigo Darzi, especialista em marketing digital da Agência IMMA, explica quais são as principais dicas para praticar melhor o Inbound Marketing.

A primeira orientação dada pelo especialista é que se certifique de ter um forte foco na criação de conteúdo. Segundo ele, é necessário que haja uma grande quantidade de conteúdo de qualidade escrito para o público, não apenas algum conteúdo lançado de vez em quando nos canais de mídia social.

“O marketing de conteúdo tem se tornado cada vez mais popular nos últimos anos. É uma forma eficaz de garantir que seu site esteja no topo do Google, junto com muitos outros benefícios”, complementa.

Logo em seguida, Rodrigo explica ser interessante verificar se todo o conteúdo publicado é autêntico e genuíno, mesmo que isso signifique exigir que escritores (ou outros funcionários) escrevam seus próprios blogs e artigos.

Por fim, Darzi destaca ser essencial contar com a ajuda de uma agência de Inbound Marketing na hora de investir mais em técnicas de captação, como criação de conteúdo ou otimização.

Website: https://www.agenciaimma.com.br/