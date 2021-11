Evento gratuito debate sobre pandemia, saúde pública, desafios e soluções

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 9 de novembro de 2021.

9/11/2021 –

Um amplo debate sobre avanços científicos, educação, tecnologia e ações de saúde pública será realizado no III Encontro de Pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia e no I Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas. O evento ocorrerá do dia 30 de novembro a 3 de dezembro, on-line, aberto ao público e com inscrições gratuitas através do site: https://bit.ly/3GtSU07

Um amplo debate sobre avanços científicos, educação, tecnologia e ações de saúde pública será realizado no III Encontro de Pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia e no I Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas. O evento ocorrerá do dia 30 de novembro a 3 de dezembro, on-line, aberto ao público e com inscrições gratuitas através do site: https://bit.ly/3GtSU07.

O tema central do Encontro, neste ano, será sobre sindemias, desafios e oportunidades da saúde pública contemporânea no Brasil. Tem o objetivo de discutir como agravos relevantes de saúde no país e como fatores ambientais, sociais, econômicos e biológicos promovem e potencializam os efeitos negativos da interação entre doenças na população.

A programação terá palestrantes renomados realizando palestras, rodas de conversas, práticas integrativas, atividades culturais, exposição fotográfica e submissão/apresentação de trabalhos científicos.

“Desde o início da pandemia estamos vivendo um momento único da história e um dos mais importantes a nível mundial. Nesse sentido, percebe-se uma sindemia com a interação entre a Covid-19 e uma série de outras doenças. É um evento aberto ao público em geral, porém com foco em pesquisadores e alunos de graduação, pós graduação, iniciação científica, profissionais da saúde, entre outros”, comentou a Coordenadora do III Encontro de Pós-graduação do ILMD/Fiocruz Amazônia, Priscila Ferreira de Aquino.

Segundo ela, durante os quatro dias de evento, a programação vai fazer uma reflexão crítica sobre os dias atuais, a partir da concepção da saúde e dos impactos futuros que serão gerados na saúde pública. Os organizadores também vão conceder certificado para quem participar de mais de 70% da carga horária total do evento. O Encontro será transmitido pelo canal no YouTube do PPGBio Interação – Fiocruz Amazônia (https://bit.ly/3miIY1i).

“Quem quiser apresentar trabalhos científicos, entre as três categorias disponíveis, pode submeter através do site www.encontroposgrad.ilmd.com.br. Os trabalhos serão apresentados no evento e concorrerão à premiação de melhores trabalhos do Encontro dentro de cada uma das categorias”, afirmou Priscila.

Além disso, durante o evento, acontecerá o I Encontro dos Programas de Pós-graduação em Saúde Coletiva no Amazonas e um concurso de fotografia associado a temáticas em saúde e pesquisa científica. O regulamento do concurso será anunciado em breve. As melhores imagens farão parte de uma Exposição Virtual de Fotografias como resultado de uma ação de divulgação e visibilidade para os trabalhos realizados pelos estudantes e demais participantes do evento.

Website: https://campusvirtual.fiocruz.br/gestordecursos/hotsite/IIIencontro_posgrad_ilmd_fiocruz_amazonia