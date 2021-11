Principais tipos de empreendedorismo encontrados no mercado

Compartilhe Facebook

* Por: - 9 de novembro de 2021.

Uberlândia MG 9/11/2021 – O termo foi criado pelo empreendedor americano Bill Drayton (1943) e representa um importante método de transformação social.

Falar sobre empreendedorismo é falar de negócios, inovação, competitividade. Quem é empreendedor conhece bem os desafios do mercado e tem a capacidade de enxergar oportunidades onde os outros não a percebem. É aquela grande diferença entre os que choram e os que vendem lenços.

Estima-se que pessoas que possuem habilidades de negociação, inovação e espírito competitivo seguem o caminho do empreendedorismo. Seja para promover a melhoria da sociedade, criar novos negócios ou mesmo fomentar a inovação dentro da empresa em questão, empreender significa realizar, colocar ideias em prática.

Os diferentes tipos de empreendedorismo se classificam a partir desse objetivo principal, que motiva os profissionais a fazerem diferente.

Empreendedorismo social

Deixando um pouco de lado a competitividade, o empreendedorismo social é uma proposta visa à melhoria através de iniciativas que promovam o desenvolvimento social e humano. O termo foi criado pelo empreendedor americano Bill Drayton (1943) e representa um importante método de transformação social.

A busca por soluções inovadoras para as questões ambientais, sociais, culturais e econômicos motiva os empreendedores que trabalham por esse propósito. A missão é deixar um legado e impactar a sociedade de maneira positiva. O lucro aqui é colocado em segundo plano, mas isso não significa que as empresas e projetos de empreendedorismo social não sejam lucrativos, apenas que esse não é o objetivo principal do negócio.

Empreendedorismo corporativo

Também conhecido como intraempreendedorismo, é desenvolvido dentro das empresas, organizações e corporações. O objetivo aqui não é criar novos negócios e sim potencializar os resultados no local onde se está inserido, com foco na inovação. Com ações de identificação, desenvolvimento e implementação de novos projetos busca-se promover a melhoria do negócio como um todo para gerar vantagem competitiva e fomentar o crescimento.

Aqui quem empreende são os próprios colaboradores, que trabalham em prol do negócio, o que inclui mesmo aqueles que não possuem cargos de chefia. Essa cultura empreendedora vem sendo cada vez mais incentivada nas empresas para criar soluções, desenvolver novos produtos e serviços e incrementar processos.

Empreendedorismo individual

Muitas organizações começaram no empreendedorismo individual, que tem como característica a criação de novas empresas e negócios. Também chamado de empreendedorismo de negócios, o foco aqui é atender uma demanda de mercado, tornar-se competitivo, conquistar novos clientes e, claro, lucrar.

O profissional não conta com sócios e pode se formalizar como uma Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (EIRELI) ou Microempreendedor Individual (MEI). Nas duas situações, a iniciativa de empreender é de apenas uma pessoa. Esse tipo de empreendedorismo tem menor escala, abrangendo micro e pequenas empresas.

