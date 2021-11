Compartilhe Facebook

* Por: - 9 de novembro de 2021.

Campinas, SP 9/11/2021 – Nesse momento a prioridade é vacinar o máximo de campineiros possível e abrimos o Shopping Prado Boulevard para realizarmos essa missão junto com a prefeitura.

Em uma parceria com a Prefeitura de Campinas e o SUS, o Shopping Prado Boulevard terá posto de vacinação contra Covid-19 nos dias 9 e 11 de novembro

Para contribuir com a imunização da população campineira, o Shopping Prado Boulevard, em parceria com a prefeitura, o SUS e o CS Vila Ipê terá um posto de vacinação contra Covid-19 nos dias 9 e 11 de novembro, das 14h às 18h, para pessoas de todas as faixas etárias.

Serão aplicadas no local, a primeira, a segunda e até mesmo a dose adicional da vacina, para quem já está apto a tomar. Os interessados devem comparecer no posto localizado no Shopping Prado Boulevard com o CPF e o comprovante de endereço. A carteira de vacinação é obrigatória para as pessoas já vacinadas com a primeira dose.

Para João Paulo Malandrin, coordenador administrativo do Shopping Prado Boulevard, desde o início da pandemia, foi necessário reinventar a forma de atender ao público. “Durante todo esse período evitamos aglomerações, trabalhamos com as medidas preventivas necessárias, sempre atendendo as necessidades dos lojistas e clientes. Neste momento, a prioridade é vacinar o máximo de campineiros possível e abrimos o Shopping Prado Boulevard para realizarmos essa missão junto com a prefeitura, o SUS e o CS Vila Ipê”, completa.

O Shopping Prado Boulevard segue atento aos decretos do Governo do Estado e da Prefeitura Municipal de Campinas e se compromete com todos os cuidados necessários para ajudar a combater e controlar a disseminação da Covid-19. Portanto, será obrigatório o uso correto da máscara, protegendo nariz e boca, por todos os colaboradores da ação e interessados na vacinação.

Serviço: Vacinação contra Covid-19

Shopping Prado Boulevard – Campinas

Endereço: Av. Washington Luiz, 2480 – Vila Marieta, Campinas – SP

Datas: 9 e 11 de novembro (terça e quinta-feira)

Horário: das 14h às 18h

Website: http://www.pradoboulevard.com.br