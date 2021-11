Black Friday movimenta o mercado fitness

Compartilhe Facebook

* Por: - 10 de novembro de 2021.

São Paulo,SP 10/11/2021 – Dicas importantes para aproveitar as promoções da Black Friday 2021 com segurança

Maneiras de identificar possíveis armadilhas, evitar golpes e dores de cabeça nas compras de equipamentos fitness.

A Black Friday 2021 acontecerá na sexta-feira, dia 26, e promete movimentar todos os segmentos, inclusive o fitness, com descontos e promoções. No meio de tanta tentação, é importante ter bons hábitos, pesquisar bastante e manter a calma para fugir daquele super desconto que, na verdade, esconde uma promoção enganosa ou até mesmo golpes. A seguir, veja algumas dicas importantes para navegar pelas lojas e aproveitar as promoções da Black Friday 2021 com segurança, evitando cair nas armadilhas de criminosos, ou, mesmo nas mãos de lojistas que não operam com profissionalismo.

Verificar se o site é confiável

Um cuidado muito importante é garantir que o site da loja que esteja acessando seja verdadeiro, e não uma cópia criada para roubar dados pessoais, bancários e dinheiro. Isso porque criminosos podem copiar a aparência de sites de lojas famosas e colocá-las no ar para tentar atrair usuários desatentos.

Pesquisar a reputação da loja

Sites como o Consumidor.gov.br e o Reclame Aqui são recursos importantes para investigar a reputação da loja, o nível de qualidade do serviço e também a postura da empresa ao se relacionar com clientes que, por ventura, tiveram algum problema principalmente nesse período em outros anos.

Pagar com cartão de crédito tem algumas vantagens

Em geral, usar o cartão de crédito na hora de pagar as despesas na Black Friday traz benefícios, além da praticidade, o cartão é mais seguro: existe meios de cancelar a despesa e há possibilidades de recorrer à operadora para fugir de prejuízos se houver problemas com a loja.

Diversas empresas estarão com muitas ofertas e com certeza uma será super atraente e trará desejos de compras, por esse motivo saber como utilizar de meios para precaução é essencial. A Casa do Fitness, por exemplo, disponibilizou um Hotsite para que os interessados em seus produtos da Black Friday possam acompanhar quais estão na promoção. A partir do dia 16 o site estará com seus valores atualizados com os descontos da BF.

Fazer compras na Black Friday é uma maneira de economizar e de comprar produtos e serviços por um preço mais em conta, dando um destino interessante para a renda extra. Para aproveitar ao máximo a oportunidade e evitar dor de cabeça com golpes e afins, as dicas são para auxiliar.

Website: http://www.casadofitness.com.br