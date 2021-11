Curso aberto de Gestão de Processos traz dicas para a rotina de trabalho

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 10 de novembro de 2021.

Campinas, São Paulo 10/11/2021 –

Empresa de Educação e Consultoria disponibiliza certificação em Gestão de Processos para profissionais que buscam melhorar o desempenho na entrega de tarefas.

Para aumentar o desempenho de um negócio e, ao mesmo tempo, tirar o máximo proveito dos seus recursos, ter processos transparentes é primordial. Mas como alinhar os processos ao planejamento estratégico de uma empresa? Ou como promover a melhoria contínua? A gestão de processos consiste no gerenciamento de um negócio por meio do controle de processos. Isso quer dizer que, nesse contexto, o profissional responsável atuará a partir de uma visão sistêmica da organização.

Em todos os âmbitos, a função do analista ou gestor de processos é equilibrar e promover o alto desempenho de cada atividade, promovendo a interação entre elas e com o propósito de atingir metas. Como um especialista, qualquer indivíduo poderá desenvolver a capacidade de conectar os processos, realizar a medição e o acompanhamento de desempenhos, por meio dos indicadores e dashboards, e por último, entender o papel de cada um.

Esse profissional estará presente em todos os setores de uma empresa, além de lidar com diversos sistemas, áreas e situações. Dessa forma, não basta se garantir em apenas uma área do conhecimento, é preciso ser um especialista multifacetado e plural: planejamento, gestão de riscos, tecnologia, gestão de pessoas, compliance e outros temas estão entre os universos que essa pessoa deve conhecer.

A FM2S Educação e Consultoria abre a certificação em Gestão de Processos por tempo limitado. A partir dela, qualquer pessoa que busca otimizar processos no fluxo de trabalho poderá usar as técnicas apresentadas no curso, como: construir plano de ação para melhoria dos processos; acompanhar o desempenho do processo por meio da estruturação de um painel de indicadores e verificar se os esforços de melhoria estão surtindo efeito.

Murilo Marques dos Santos, fundador e diretor de Educação da FM2S, fala sobre a certificação: “Tem vários destaques no curso, um deles é aprender a fazer uma descrição de negócios para colocar em perspectiva todas as atividades e focar no que mais importa. Outro ponto relevante é o roteiro de estudos que preparamos com várias atividades práticas para testar o que está funcionando ou não nos processos definidos.”

Autônomo, estudante, funcionário de uma empresa consolidada ou emergente, trainee e outros, essa pode ser uma oportunidade acessível de investir no aperfeiçoamento profissional. A certificação ficará disponível até 23 de novembro de 2021.

Para saber mais sobre os cursos disponíveis da FM2S, basta acessar os canais:

Assinatura: https://ead.fm2s.com.br/plano/assinatura-fm2s/

Cursos: https://ead.fm2s.com.br/cursos/

Blog: https://www.fm2s.com.br/blog/

Website: https://www.fm2s.com.br/