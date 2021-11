Campus Party Brasil confirma principais nomes que passarão pelo evento

Compartilhe Facebook

* Por: - 10 de novembro de 2021.

São Paulo- SP 10/11/2021 –

Comunicação, designer, programação, empreendedorismo e engenharia estão entre os temas que serão debatidos no Refresh Your Future, palco principal da CPBR13

A 13ª edição da Campus Party Brasil, que acontece entre 11 e 12 de novembro no formato online e de 13 a 15 de novembro de forma presencial, confirma a participação da presencial da secretária de Secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patricia Ellen, do empreendedor social e presidente da BeByte, Alex Roger, do embaixador da CPBR, Dado Schneider, do Guild Master da Campus Party Brasil, Rodrigo Selback, do VJ, Alexis Anastasious, da mestra em engenharia da computação, Danielle Monteiro, do designer, Edu Agni, e do sales engineer, Bruno Tarasco.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia do Estado de São Paulo, Patricia Ellen, é formada em administração de Empresas pela FEA-USP, com mestrado em Administração Pública pela Harvard Kennedy School e MBA pelo Insead, é também co-fundadora do Movimento Agora e foi nomeada Jovem Líder Global pelo Fórum Econômico Mundial em 2016. Já Alex Roger é criador de aplicativos de sucesso, iniciou a BeByte nos Estado Unidos, como um programa social de inovação, o programa atente a todos os estados do Brasil com a presença de Centros de Inovação para formação de jovens nas habilidades da Industria 4.0.

O Embaixador da Campus Party Brasil, Dado Schneider é pós-graduado em Marketing pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Mestre e Doutor em comunicação pela PUC/RS. Criador da marca “Claro” e “Evangelizador Digital” da Magazine Luiza em 2015, nos últimos anos tem realizado palestras sobre as suas pesquisas relacionadas ao comportamento das novas gerações. Já Rodrigo Selback é membro Guild Master da Campus Party Brasil. Professor de cursos de extensão na Unisinos e na Universidade de Caxias do Sul, tem palestrado em alguns dos maiores eventos de tecnologia e empreendedorismo do Brasil.

Outro nome que estará presente no palco principal, é Alexis Anastasious, que começou a carreira como VJ na década de 90, é autor do livro Mappingfesto, que fala sobre como será o futuro das cidades com a possibilidade da nova era digital no urbanismo e na arquitetura e idealizador do Festival Luzes de São Paulo. Neste ano ele recebeu o prêmio da Media Architecture Bienalle em Pequim, pelo projeto Chave do Centro.

Mais um nome que estará presente no Refresh Your Future é de Danielle Monteiro, Mestra em Engenharia da Computação, TEDx Speaker, autora do blog e do canal DB4Beginners.com, criadora da Dani.Academy, vencedora de diversos prêmios e primeira mulher brasileira a palestrar no MongoDB World, Nova York. O designer Edu Agni também estará presente no palco principal. Fundador da Mergo, os últimos 11 anos tem se dedicado à área de UX. Já Bruno Tarasco, sócio da Hacking eSports e atuando para a CyberArk, com 13 anos de experiência como Sales Engineer, estará presente no palco Refresh Your Future.

“Nessa retomada da Campus Party presencial, queremos levar palestrantes que possam nos ajudar a pensar como juntos podemos repensar o mundo que vivemos, nas diversas áreas do conhecimento”, explica Tonico Novaes, CEO da Campus Party Brasil.

A Campus Party é a maior experiência tecnológica em Internet das Coisas, Blockchain, Cultura Maker, Educação e Empreendedorismo do mundo. O evento conta hoje com mais de 550 mil campuseiros cadastrados em todo mundo, e já produziu edições em países como Espanha, Holanda, México, Alemanha, Reino Unido, Argentina, Panamá, El Salvador, Costa Rica, Colômbia e Equador. O evento está presente no Brasil há dez anos.

Serviço Campus Party Brasil – 13ª edição

Apenas online: 11 e 12 de novembro

Presencial e online: de 13 a 15 de novembro

Local: Centro de Eventos do Anhembi

Endereço: Av. Olavo Fontoura 1209 – Santana

Para mais informações:

Virta Comunicação

Paulo Moura – paulo.moura@grupovirta.com.br – (21) 96601-1414

Fernanda Arantes – fernanda.arantes@grupovirta.com.br – (11) 99617-8791

Aurelio Guerra – aurelio.guerra@grupovirta.com.br – (11) 94804-6144

Website: https://cpbr13.vaitercampus.org/