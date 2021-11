Indicação de clientes pode aumentar vendas e reduzir custos comerciais em 30%

Compartilhe Facebook

* Por: - 11 de novembro de 2021.

Rio de Janeiro, RJ 11/11/2021 – Os resultados são muito rápidos e consistentes

Segundo levantamento da beeviral, o custo de anúncios na internet tem aumentado 30% a cada ano. Isso tem obrigado as empresas a buscarem novos canais de vendas mais baratos e eficientes. A fim de aumentar as vendas, empresas têm apostado em vendas através da indicação de clientes

Segundo estudo realizado pela Magna, unidade de estratégia global do grupo IPG Mediabrands, os investimentos em marketing digital em 2021 devem crescer 13% em relação ao ano passado. É muito comum ver anúncios de empresas nas redes sociais e em plataformas de buscas. Sem dúvidas, investir em anúncios online é muito mais barato e acessível para empresas pequenas se comparados a veículos tradicionais, como jornais e revistas. Mas será que é possível reduzir ainda mais o custo de aquisição de novos clientes pela internet?

Segundo levantamento realizado pela plataforma beeviral, o custo dos anúncios no Facebook tem ficado 30% mais caros a cada ano. Isso tem obrigado as empresas a buscarem novos canais de venda mais baratos e mais eficientes. A fim de reduzir custos com divulgação, empresas têm ousado e investido na indicação de clientes como um novo canal de vendas, estratégia que é mais barata e eficiente que anúncios pagos nas gigantes da tecnologia, como o Facebook e o Google, por exemplo.

De acordo com um estudo da Referral Candy, 83% dos clientes satisfeitos estariam dispostos a indicar uma empresa, mas apenas 29% chegam de fato a indicar simplesmente porque não são estimulados a isso. Isso representa um desperdício de 54% novas oportunidades que simplesmente estão sendo ignoradas pelas empresas.

Marcelo Pereira, CEO da beeviral, conta que os clientes que chegam através de indicação de outros clientes possuem pelo menos mais três vezes mais chances de fechar a compra. Isso porque clientes indicados são muito mais quentes e “pulam” uma primeira etapa de bloqueio quando está comprando pela primeira vez na sua empresa: a desconfiança.

Segundo Marcelo, a procura por esse novo canal de venda tem crescido muito rápido devido a casos famosos como Uber, AirBnB, Dropbox entre outras que utilizaram a indicação de clientes para crescerem de forma viral. Plataformas como a beeviral são capazes de ser uma alternativa ao marketing digital tradicional para pequenas e médias empresas que não têm uma verba sólida para investir em anúncios.

A empresa é capaz de traçar estratégias próprias, atuando junto ao público que já conhece sua marca e direciona seus investimentos apenas para as recompensas que são oferecidas como incentivo aos clientes quando as indicações gerarem novas vendas.

Marcelo avisa que a indicação de clientes não se trata de um marketing multinível. Isso porque apenas o cliente indicador irá receber uma recompensa pela indicação. Além do mais, o Marketing de Indicação (ou também conhecido como Member Get Member) são realizados apenas por clientes satisfeitos da empresa. Na prática, trata-se de uma estruturação e automação do famoso boca a boca que é muito comum entre os clientes satisfeitos de uma marca.

Ainda segundo Marcelo, com a aplicação de uma estruturação correta do programa de indicação, se o produto ou serviço é bom, “os resultados são muito rápidos e consistentes”. Todas as empresas de qualquer tamanho e segmento podem se beneficiar em ter um canal de vendas ativo através da indicação de clientes.

Com esses serviços, as opções de crescimento de pequenos negócios aumentam, sem elevar proporcionalmente, o investimento em canais de mídia.

Website: https://beeviral.app

