InfinitePay faz parceria inédita com a marca de streetwear Art x Acid

* Por: - 11 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 11/11/2021 – Somos uma empresa global de tecnologia, que oferece soluções de pagamento capazes de democratizar acesso a tecnologias de ponta, Paulo Perez, CDO da CloudWalk

Ação inaugura pilar de comunicação da empresa, que visa apoiar projetos singulares e criativos de empreendedores pelo Brasil, incentivando a inovação e o desenvolvimento de novos negócios



A Artx Acid, marca independente do DJ e produtor de moda Rennan “Chapa” Paulim, é a mais nova parceira da InfinitePay, solução de pagamentos da fintech CloudWalk. A ação inédita entre uma marca de roupas, decoração e acessórios e a rede de pagamentos é fruto do projeto de cocriações da empresa. O objetivo é impulsionar a cultura de inovação e inventividade no empreendedorismo brasileiro, fortalecendo ideias e negócios dos mais diversos setores.

O resultado desta primeira parceria é a criação da Marge x Acid, uma linha de roupas e acessórios, inspirada na icônica personagem Marge Simpson, da série homônima. Serão diversas peças estilizadas – jaquetas, bonés, camisetas, bolsas, pins, entre outras – com as tradicionais cores vibrantes e alusões a ícones pop, característicos de Chapa. O vídeo da campanha pode ser visto por aqui.

“Somos uma empresa global de tecnologia, que oferece soluções de pagamento capazes de democratizar acesso a tecnologias de ponta, como AI e Blockchain, para centenas de milhares de pessoas. É o modelo econômico do futuro.” explica Paulo Perez, CDO (Chief Design Officer) da CloudWalk.

“Nossa comunicação é baseada em construção e fortalecimento de comunidades. Fazemos por e com pessoas. Queremos cocriar essa nova economia ao lado de artistas e inventores que expressam com autenticidade valores de inovação em seus projetos. São empreitadas únicas, ousadas, provocadoras que geram transformação na cultura.”, completa.

“Começamos o diálogo com artistas no início do ano, quando criamos e vendemos nossos próprios NFTs, feitos a partir de conteúdos das redes sociais da InfinitePay. Os experimentos nos fizeram questionar de que forma poderíamos ir além para impulsionar e viabilizar oportunidades que unissem inovação a surgimento de novos negócios.”

Impulsionando o “Chapa”

A Art x Acid foi fundada em 2018, durante uma viagem de Chapa à Califórnia, e foi a forma que o artista encontrou para se expressar. “Comecei produzindo minhas próprias roupas. Com o tempo e a exposição nas redes sociais, outras pessoas foram se interessando e passaram a me contatar”, conta Rennan. “Foi então que identifiquei uma oportunidade de ampliar o meu trabalho e ganhar dinheiro com a minha arte”.

A parceria com a InfinitePay viabilizou a produção em escala e a comercialização otimizada do trabalho realizado. Além de um aporte financeiro para a produção das peças, todas as vendas do site serão transacionadas via soluções InfinitePay – incluindo a loja online. “Até então, sou eu quem faço tudo: cuido da criação, do atendimento e até das entregas”, afirma. “Muita coisa mudou desde o início da cocriação para a Marge x Acid. Hoje tenho meu CNPJ e além do incentivo a minha arte, consigo também ajudar toda uma cadeia que me apoia, como as costureiras e bordadeiras que dão vida às minhas peças”.

“Com este projeto, seremos o suporte para que empreendedores de alto potencial se desenvolvam. A base das parcerias que já estabelecemos com mais de 150 mil clientes consiste em oferecer caminhos para que seus negócios tenham seus lucros otimizados, a partir de soluções tecnológicas e simples de usar. Estendemos esse conceito para as cocriações, que devem projetar ainda mais o crescimento sustentável de suas empresas”, afirma o CMO da CloudWalk.

As peças da Marge x Acid, cocriação Art x Acid & InfinitePay, estão disponíveis e podem ser adquiridas em: artxacid.com

Website: http://artxacid.com