Evento de tecnologia reúne 350 empresas de todo o país para rodadas de negócio

* Por: - 11 de novembro de 2021.

João Pessoa, PB 11/11/2021 – O GMI Day promove um link entre empreendedores varejistas e os maiores e melhores fabricantes mundiais, gerando, assim, grandes oportunidades

Pelo sétimo ano, o GMI Day trouxe para João Pessoa (PB) representantes de empresas de todas as regiões do país. Fornecedores e clientes da distribuidora participaram de rodada de negócios e apresentação de novidades. A empresa também destacou a sua marca Valianty, que produz desktops, mini PCs e periféricos para as linhas doméstica, corporativa e gamer.

O GMI Day é uma oportunidade de divulgar as novidades e lançamentos de seus parceiros, além de apresentar as estratégias da distribuidora para o ano de 2022, especialmente as voltadas para sua marca: Valianty, que produz desktops, mini PCs e periféricos que vão da linha doméstica à área corporativa e gamer.

O GMI Day é uma oportunidade de divulgar as novidades e lançamentos de seus parceiros, além de apresentar as estratégias da distribuidora para o ano de 2022, especialmente as voltadas para sua marca: Valianty, que produz desktops, mini PCs e periféricos que vão da linha doméstica à área corporativa e gamer. Sua finalidade é levar a melhor e mais inovadora tecnologia às empresas e usuários comuns, agregando aos seus produtos componentes de excelência comprovada e diferencial tecnológico, sendo, portanto, uma marca de nossa região que já tem chegado aos mais variados lugares de nosso país.

“O ano de 2020 foi marcado por transformações tecnológicas e 2021 consolidou o real aceleramento digital com a necessidade de o mercado acompanhar esse desenvolvimento. O GMI Day promove, então, um link entre empreendedores varejistas e os maiores e melhores fabricantes mundiais, gerando, assim, grandes oportunidades”, explica Luiz Vasconcelos, diretor administrativo da empresa.

Diferente de 2020, quando o encontro foi totalmente virtual, este ano, respeitando todos os protocolos de segurança, os empresários e principais fornecedores de tecnologia conseguiram se encontrar em João Pessoa (PB), sede da empresa, para um evento híbrido presencial e on-line.

Através de sua análise de mercado, a GMi detectou que os desejos dos consumidores passaram por mudanças nos últimos dois anos e, para estarem preparados para estas demandas, as revendas, varejo e fornecedores precisam estar bastante alinhados em busca de atender estas novas necessidades.

“Como distribuidora, nosso papel é o de facilitar a negociação e o relacionamento entre as empresas. Para competir nessa economia, é preciso entender a experiência de cada cliente ou parceiro, e estar sempre atento até para o que não está planejado”, completa Gilmar Vasconcelos, diretor executivo da GMI.

O crescimento visível e contínuo da GMI é proveniente do trabalho sério e do esforço em oferecer o que há de melhor e mais moderno em tecnologia, por isso, para seus clientes e parceiros, este evento além de proporcionar grandes resultados, é uma excelente oportunidade para networking.

A empresa se preocupa, especialmente, que no GMi Day aconteça essa conexão: do pequeno x médio ao grande, oferecendo as mesmas oportunidades de negócios e crescimento, de forma a buscar a evolução da área de tecnologia em nossa região.

Destaques do encontro

“O ano de 2022 será de grandes desafios, mas na nossa economia nunca é fácil. Todavia, acredito que todos que estão aqui no GMI Day estarão de volta no próximo ano, maiores e melhores” – Rodrigo Ajaj, diretor da Infogordo (São Paulo – SP).

“O GMI Day é uma oportunidade única de networking e negociações, é um evento diferenciado para quem é do mercado, que está sempre em mudança. O leilão do 5G, por exemplo, é o princípio de algo que vai impactar todo o mercado, que precisará fazer upgrade de equipamentos nas empresas e nas residências. Por isso, é importante estar atento ao que os players do mercado estão fazendo”, Antony Ugo, diretor Mixpel Informática (Maceió – AL).

“O evento teve uma grande evolução e reforça a confiança que temos na equipe da GMI. As pessoas da empresa estão interessadas em resolver nossos problemas, o que é essencial para querermos comprar com a distribuidora. Para 2022, queremos aprimorar e consolidar nossa atuação omnichannel”, Paulo Miranda, sócio proprietário da Miranda Computação, (Natal – RN).

“O encontro é uma oportunidade de estarmos próximos dos fornecedores para negociações e compras de produtos que são estratégicos para nosso mercado. Uma experiência incrível, que superou nossas expectativas. Neste momento de alta do dólar, quebra da produção mundial e até a dificuldade do transporte (importação), ter um parceiro como a GMI nos dá tranquilidade para atender as demandas dos nossos clientes”, Ricardo Urbano, diretor da Rico Multimarcas (Manaus – AM).

Website: https://www.instagram.com/gmidistribuidora/