Hotelaria prepara atrativos para alta do turismo com pets

São Paulo, SP 12/11/2021 – O mercado hoteleiro precisa estar preparado para oferecer mais serviços dedicados a esses ‘novos hóspedes’

O mercado pet é uma tendência global que cresce cada vez mais. No Brasil, a quantidade de cães nas famílias já supera a de crianças. Dados da Pesquisa Nacional de Saúde (PNS), divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), revelam que 46,1% dos lares brasileiros tinham pelo menos um cachorro em 2019, enquanto 19,3% contavam com pelo menos um gato. No setor do turismo, entre os novos comportamentos observados durante a pandemia, chama a atenção o aumento relevante de viagens e hospedagens que incluem os animais de estimação.

Para muitos tutores, a presença do amigo de quatro patas é fundamental para apreciar um momento de lazer. Segundo levantamento realizado pela Decode, a procura na internet por hospedagens pet friendly aumentou cerca de 238%, após o início da quarentena. Antes mesmo da pandemia, em 2019, uma pesquisa divulgada pela Booking.com já sinalizava que 51% dos entrevistados brasileiros só iriam viajar em 2020 se pudessem levar seus pets.

Esse movimento também foi observado pela ICH Administração de Hotéis, detentora das marcas hoteleiras Intercity Hotels e Yoo2 Rio. Atualmente, cerca de 80% das mais de 40 unidades da rede, distribuídas de Norte a Sul do país, são pet friendly. A unidade Intercity Ibirapuera, em São Paulo, por exemplo, constatou um crescimento significativo na procura por hospedagens para bichos de estimação. Fazendo um recorte do primeiro semestre de 2021 com relação ao mesmo período em 2020, o aumento foi de 500%. Atenta a essa demanda, a unidade criou um espaço físico com estrutura para os pets, onde eles podem brincar e se exercitar durante a estadia. Outros hotéis da rede já estão implantando o modelo.

“Fomos surpreendidos positivamente com esse crescimento durante a pandemia. Algumas unidades já foram procuradas para pacotes de aniversário pet, por exemplo. O mercado hoteleiro precisa estar preparado para oferecer mais serviços dedicados a esses ‘novos hóspedes’”, conta Marcelo Marinho, Diretor Executivo da ICH.

Viajar de avião com pets requer planejamento, adaptação e o cumprimento de algumas exigências das companhias aéreas. Antes de comprar a passagem, é importante se informar sobre as regras da empresa área para o transporte de animais. A documentação de vacinação e atestado de saúde do pet também devem estar em dia. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) recomenda algumas regras para o transporte de animais em avião.

