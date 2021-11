Da China para o mundo: Single’s Day- um festival de compras e entretenimento

Compartilhe Facebook

* Por: - 12 de novembro de 2021.

São Paulo- SP 12/11/2021 –

Gouvêa Ecosystem reúne executivos para debater a importância do maior evento promocional do mundo no segmento de consumo e varejo

No dia 11 de novembro, a Gouvêa Ecosystem e a Gouvêa Desk China, com apoio da empresa de tecnologia Vtex, realizaram o “Single’s Day Experience 360º – Entenda o maior evento de promoção de vendas do mundo”.

O encontro presencial reuniu executivos de varejistas brasileiras para uma análise detalhada das particularidades do Single’s Day (11 de novembro). A data deixou de ser somente um dia comemorativo para os “solteiros” dos ambientes universitários da China, para se tornar um festival de compras e entretenimento mais conhecido do mundo, impulsionada pela gigante chinesa Alibaba.

A edição de 2021 do festival atingiu US$ 84,54 bilhões em vendas, alcançando novo recorde. A campanha de compras de duas semanas do Alibaba reuniu cerca de 900 milhões de consumidores chineses e 290 mil marcas como Saint Laurent, Max Mara, Thom Browne e Van Cleef & Arpels.

Com foco nas transformações de mercado que ocorrem na China e seu impacto no cenário de negócios no mundo, o encontro contou com a participação de executivos de renome no mercado. Entre eles, Yan Di (Country Manager do AliExpress Brasil), Daniel Lau (Diretor Executivo do China Desk para a América Latina da Willis Tower Watson), Jeffrey Towson (Head of Equity Research da Asia Tech Strategy), Shaoming Yang (Co-founder do China How Club e Ex-VP Aliexpress) e In Hsieh (Sócio da Gouvêa Desk China).

Após a abertura realizada por Marcos Gouvêa de Souza (fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem), Daniel Lau apresentou a palestra “Guanxi (relacionamento) e Mianzi (reputação)”, onde destacou a importância desses dois aspectos para os varejistas que desejam estabelecer seus negócios na China. Yan Di e Jeffrey Towson concluíram o primeiro ato e pontuaram as particularidades dos ecossistemas de negócios a partir do modelo chinês.

“Vamos ver um crescimento cada vez maior dos ecossistemas de negócios liderados pelo varejo. Mas, para que isso aconteça, os varejistas precisam fortalecer a presença local, estabelecer um controle melhor dos processos de logística e caprichar, sempre, em produtos e serviços inovadores”, projeta Yan Di.

Single’s Day: ensinamentos e experiências

As lições do festival que mistura entretenimento e vendas, foram o destaque da palestra apresentada por In Hsieh. Na sequência, Shaoming Yang abordou a importância do e-commerce e como as marcas chinesas valorizam o Single’s Day para alavancar novos negócios e oportunidades.

Por fim, Claudia Elisa (Conselheira de Administração do IBGC, Roldão, Grupo Cassol, Even e Tupy) e Pedro Paulo Chiamulera (Founder do TGroup) compartilharam com os presentes suas experiências e visões obtidas durante suas participações no Single’s Day.

“Hoje conseguimos aprofundar aspetos relevantes sobre o Single’s Day, no que tange a sua tradição, momento, organização, modelos interativos e inovações. É inegável a sua força e crescimento global, em especial no Brasil e outros mercados emergentes que, como visto, são target no projeto de expansão dos Ecossistemas de Negócios chineses”, afirma Marcos Gouvêa de Souza (fundador e diretor-geral da Gouvêa Ecosystem).

