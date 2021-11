Como a aplicação da páprica doce na indústria alimentícia traz vantagens para os consumidores e para os produtores?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 12 de novembro de 2021.

A páprica doce é uma das especiarias mais conhecidas no ramo da indústria alimentícia por ser versátil, prática e fácil de encontrar. Sua aplicação pode ser feita das mais diversas maneiras, além de trazer milhares de vantagens para quem produz alimentos. Compreenda como funciona essa especiaria com a ajuda desse artigo.

Especiarias como a páprica doce têm sido usadas há milhares de anos pela população para adicionar cor, aroma e sabor em sua comida. Produtores de alimentos consideram essa especiaria uma das melhores opções para adicionar em seus produtos por conta de seu sabor e também benefícios.

O ramo alimentício sempre necessita de ingredientes e especiarias naturais que venham a convencer o consumidor a provar um produto. Ingredientes naturais e frescos significam maior qualidade de produção e sabor. Isso leva a maior quantidade de vendas, considerando que, nos dias de hoje, alimentos feitos com produtos naturais são mais populares.

O que é páprica doce?

Esse pó vermelho vem dos pimentões e pimentas, portanto é um ingrediente muito usado no Brasil como uma forma de tempero para comidas. Usada especialmente para carnes brancas. Ela é a versão mais picante de páprica quando comparada a páprica defumada, apesar do doce em seu nome.

Por conta do uso dos pimentões e pimentas em sua composição, a páprica ganha sua cor vermelha marcante e também diversos benefícios que podemos citar. Portanto, ela é um ingrediente ideal para quem deseja adicionar sabor, cor e vantagens em um produto.

Entre todos os benefícios desse ingrediente, são válidos de mencionar as seguintes vantagens oferecidas por essa especiaria:

Ela é rica em vitamina C, agindo como antioxidante natural que contribui com nossa imunidade e ajuda a curar machucados;

Contém vitamina B6, K1, potássio e cobre;

Melhora o metabolismo;

Mantém os neurônios saudáveis;

Faz bem para a visão de quem consome.

Aplicação da páprica doce nos produtos

Ao redor do mundo, na indústria alimentícia, essa especiaria é usada em carnes como as defumadas e congeladas, em alguns tipos de arroz, manteiga e em alguns queijos. Ela é uma especiaria que contribui com o sabor e aroma desses. Ela também pode ser usada em alimentos refogados.

Já quando o assunto é usar a mesma como uma forma de corante natural, ela é usada em pães, arroz, sopas e queijos, assim como em carnes assadas, normalmente de boi ou frango. Essa especiaria funciona como um corante natural por conta de sua cor forte vermelha.

Essa mesma cor forte vermelha faz dela uma das opções mais procuradas no mercado de produção de alimentos, afinal corantes podem causar diversos problemas quando consumidos constantemente. O uso da páprica evita isso e ainda traz consigo mais sabor e uma leve picância aos produtos.

Vantagens da páprica doce

Quando o assunto é vantagens, já é fácil determinar que ela está cheia das mesmas. A páprica doce possui diversos benefícios como os mencionados antes, além de poder ajudar no coração e funcionamento das artérias.

Para produtores, esse ingrediente possui uma versatilidade que outras especiarias não apresentam. Ela age como uma espécie de corante natural, tempero e aromatizador ao mesmo tempo. Isso pode salvar dinheiro, tempo e ainda fazer com que um produto venda mais.

Nos dias de hoje, alimentos que prezam trazer sabor junto a uma composição que não seja maléfica demais para o consumidor são aqueles que se sobressaem. A páprica doce ajuda um produto a não usar corantes, esses que podem causar diversos problemas quando ingeridos de forma irresponsável e constantemente.

Páprica doce vs. picante

Afinal, por que a páprica doce contém esse nome quando seu sabor é levemente picante e ela continua sendo usada para alimentos salgados, nada se sobremesas? Existe uma explicação quando comparamos ela a páprica picante e defumada. A páprica doce é levemente ardida, esse gosto é o bastante para trazer sabor e aroma, porém não é tão picante quanto a páprica picante seria.

Ela é uma opção melhor para quem não é um grande fã de picância ou para produtos que precisam de maior sabor, porém não podem ter picância exagerada. Por isso, há uma diferença entre todos os tipos de páprica. Mas no fim do dia, a páprica doce continua sendo a mais usada em produtos na indústria.