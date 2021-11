Turismo brasileiro anuncia as principais estratégias de negócios para 2022

Compartilhe Facebook

* Por: - 17 de novembro de 2021.

São Paulo- SP 17/11/2021 –

Encontro organizado pelo Fórum de Operadores Hoteleiros e Mercado&Consumo estimula debate para revigorar o segmento no país

Um ano em que nada aconteceu e tudo mudou. “Vamos juntos preparar a hotelaria brasileira para 2022?”, esse é o tema da terceira edição do Fórum Nacional da Hotelaria, que ocorre no dia 18 de novembro, no Transamérica Expo.

A edição 2021, organizada pelo FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros em parceria com a Mercado&Consumo, adota o formato híbrido pela primeira vez em sua história e contará com a presença física de 100 convidados aproximadamente. O evento vai respeitar todos os protocolos de biossegurança, inclusive a exigência do certificado de vacinação no momento do credenciamento. Além disso, ocorrerá a transmissão on-line ao vivo para os demais participantes.

A programação do Fórum terá início às 09h30, com abertura feita por Orlando de Souza, presidente-executivo do FOHB e Eduardo Giestas, CEO Atlantica Hospitality International e presidente do conselho do FOHB. Todo o evento terá moderação de Aiana Freitas, editora chefe da plataforma de comunicação Mercado&Consumo.

Em seguida, André Sacconatto, Sócio da Gouvêa Analytics e consultor da FecomercioSP, apresentam dados macroeconômicos e seus impactos nos negócios para os próximos meses, incluindo cenário possível de vacinação, dados econômicos internacionais, diplomacia com EUA e China e expectativa inflacionária, contribuindo para elaboração de estratégias e decisões dos gestores.

Novas tendências do mercado

Na sequência, Pedro Cypriano, sócio-diretor HotelInvest, e Orlando de Souza debatem dados setoriais, analisando oferta, ocupação, diárias, além de orçamentos 2022 e potencial econômico que irão refletir nos negócios do próximo ano. Para encerrar o encontro, Flávio Rocha, acionista e o principal executivo do Grupo Guararapes, que inclui a rede de Lojas Riachuelo, traz experiências e inovações do varejo que podem colaborar com o setor da hotelaria.

“O Fórum é o principal e mais qualificado evento do setor, com conteúdo relevante e estratégico tanto aos profissionais da hotelaria como a toda cadeia envolvida, como fornecedores, investidores, indústria do turismo, comenta Eduardo Giestas, CEO Atlantica Hospitality International e presidente do conselho do FOHB. Para Orlando de Souza, presidente executivo do FOHB, “O número de participantes tem crescido a cada edição. Além disso, existe uma demanda para novos espaços. O Transamérica, com DNA 100% brasileiro, é um ícone da hotelaria nacional e também ficou honrado em sediar a 3ª edição do Fórum Nacional da Hotelaria.”

O Fórum Nacional da Hotelaria do FOHB conta com os seguintes mantenedores: Grupo R1, Elo, CVC Corp, Equipotel, Omnibees, Vega IT, Harus e TOTVS. Além dos patrocinadores: CNC e RC.

Realizadores do evento

O Fórum de Operadores Hoteleiros do Brasil (FOHB) é uma entidade associativa sem fins lucrativos que reúne algumas das mais importantes redes hoteleiras com atuação no país. Fundado em 2002, hoje conta com 20 redes associadas, tanto nacionais, como internacionais. São 657 hotéis de redes associadas ao FOHB, que juntos totalizam mais de 101 mil unidades habitacionais (UHs). Estão presentes em 201 municípios nas 5 regiões do Brasil, gerando mais de 130 mil empregos diretos e indiretos.

Uma das mais influentes e respeitadas plataformas de conteúdo do mercado de varejo e consumo do Brasil com audiência qualificada de empresários, lojistas, indústrias, investidores, profissionais e formadores de opinião. A Mercado&Consumo faz parte do ecossistema da Gouvêa, que há mais de 30 anos opera em grande escala, influenciando milhares de profissionais do varejo, da indústria e do setor de serviços, seja através de eventos, seminários, cursos e conteúdos produzidos com exclusividade e diariamente.

Entre abril e setembro de 2021, o FOHB – Fórum de Operadores Hoteleiros, em parceria com a Mercado&Consumo realizaram uma série de encontros digitais intitulada “Trilhas de Conhecimento”, contendo 6 webinars em que diversos temas e estudos sobre a hotelaria e a retomada foram abordados. Todos os vídeos já estão disponíveis no canal do YouTube do FOHB.

Serviço

Data: 18/11/2021

Horário: 9h30 às 12h30

Local: Transamérica Expo Center

Inscreva-se aqui .

Mais informações para a imprensa

Edson Silva

edson@promonde.com.br

Mobile: +55 11 9 5390 3454

Website: http://www.mercadoeconsumo.com.br