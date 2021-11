Black November é alternativa para empresas do setor de Saúde

Compartilhe Facebook

Ocasião é uma ótima oportunidade para estabelecimentos de saúde que precisam adquirir equipamentos, aparelhos médicos e itens descartáveis de recompra



Considerada uma das datas mais importantes no calendário do comércio, a Black Friday geralmente é aguardada por consumidores para aproveitar as ofertas e realizar compras em ótimas oportunidades de negociação. Este período do ano, no entanto, também pode ser uma boa oportunidade para empresas que, enquanto consumidoras, também precisam renovar seus equipamentos, reabastecer seus estoques e ainda ampliar sua linha de utensílios para prestação de seus serviços.

No setor de saúde não é diferente. Para empresários e proprietários de clínicas médicas, clínicas estéticas, clínicas veterinárias, por exemplo, o “Black November” pode ser um mês com grandes oportunidades de compras.

Silvana Balbo, vice-presidente de Marketing do grupo Henry Schein Brasil, que tem entre suas marcas o e-commerce Utilidades Clínicas – o maior portfólio de produtos da área de Saúde do país – acredita que este período pode ser um ótimo momento para profissionais e empresas de saúde que estiverem atentos às oportunidades de negócios.

“Temos parceria com grandes marcas, e ocasiões como o Black November, em que produtos são vendidos por preços bem menores do que o normal, podem ser boas oportunidades para clínicas médicas e veterinárias, casas de repouso e demais empresas da saúde que precisam realizar grandes compras, seja para montar ou modernizar seus negócios, ou mesmo repor estoques de produtos”, diz.

Segundo Balbo, considerando o atual contexto econômico, em um mercado inflacionado, as empresas podem realmente ter grandes ganhos com compras no período. “Em um momento de crise econômica, com inflação alta, deve-se aproveitar oportunidades pensadas para atender estabelecimentos de saúde, não apenas com equipamentos e utensílios, mas nos reabastecimentos de EPIs, saneantes e descartáveis”.

Black November também é oportunidade para futuros empreendedores

Segundo relatório da GEM (Global Entrepreneurship Monitor) 2020, realizado no Brasil pela parceria entre o Sebrae e o IBPQ (Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade), a taxa de empreendedorismo potencial cresceu no país durante a pandemia.

Segundo o estudo, a taxa – composta por indivíduos que ainda não iniciaram, mas pretendem abrir um negócio em até três anos – teve alta de 75%, passando de 30%, em 2019, para 53%, em 2020.

Para a vice-presidente de marketing da HSB, a Black Friday também é uma oportunidade para os brasileiros que estão se preparando para adquirir equipamentos para iniciar um novo negócio na área da saúde.

“Os futuros empreendedores do setor de saúde, em particular, precisam adquirir uma série de itens que são fundamentais para a prática profissional. Equipamentos como autoclaves, estetoscópios, itens de limpeza e saneantes, instrumentais, descartáveis, aparelhos médicos, itens de home care, entre outros, são indispensáveis para abertura de novos estabelecimentos de saúde”, e afirma que esta pode ser uma das melhores épocas do ano para aquisição destes produtos e equipamentos.

“Na Utilidades Clínicas, o Black November já começou. É um momento oportuno para empresas do setor de saúde, que devem buscar boas ofertas para fazer os investimentos, adaptações ou expansões necessárias”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.utilidadesclinicas.com.br/

Website: https://www.utilidadesclinicas.com.br/