Escola de Gastronomia Chef Gourmet prepara inauguração de unidade em Canoas

* Por: - 17 de novembro de 2021.

Canoas/RS 17/11/2021 – Entre as metas do empreendimento, está o atendimento de mais de 500 alunos até o final de 2022

Empreendimento oferecerá cursos para profissionais e entusiastas da área

A rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está expandindo a presença na região metropolitana de Porto Alegre. A partir do dia 20 de novembro, a cidade de Canoas contará com uma franquia da escola que busca atender profissionais e entusiastas da Gastronomia. A partir de uma metodologia de ensino prática, a Chef Gourmet Canoas terá 700 m² distribuídos em dois andares. A escola oferecerá cursos nas áreas de gastronomia, gestão e turismo, além de uma infraestrutura completa para que os alunos vivenciem o dia a dia da profissão em sala de aula.

À frente do empreendimento está Juliana Torrada, enfermeira gestora há mais de 15 anos, que tem na história da família o empreendedorismo. “Meus pais e irmão tem padaria há 32 anos e essa história começou com meu bisavô, que veio de Portugal e teve padaria em Rio Grande”, conta Juliana. Sobre a escolha da cidade, a proprietária destaca o potencial de Canoas. “É uma cidade que está em grande ascensão no setor gastronômico. Neste contexto, certamente a Chef Gourmet vem para somar, qualificando e especializando a mão de obra da cidade e região”, pontua.

Ao falar sobre os diferenciais da escola, Juliana aponta o método de ensino prático. “Tudo que os alunos aprendem eles já podem praticar na sala de aula e aplicar no dia a dia”, explica. “Temos cursos para um público diversificado, que inclui profissionais da área e entusiastas da Gastronomia, além de crianças partir de 8 anos”, exemplifica Juliana. Além disso, a proprietária destaca que a metodologia de ensino da escola é através do método rotativo, no qual o aluno já começa o curso assim que se matricula, sem necessidade de número mínimo de inscritos. Entre as metas do empreendimento, está o atendimento de mais de 500 alunos até o final de 2022. A escola irá gerar 12 vagas de emprego.

A Chef Gourmet Canoas oferecerá os cursos de Chef de Cuisine, Cozinha por Hobby, Chef Boucherie, Chef de Cuisine Jr., Bartender, Sommelier Profissional, Sommelier por Hobby, Chef Pâtisserie e Boulangerie, Chef Pizzaiolo e Panificação e Confeitaria por Hobby. “As principais apostas são os cursos de Chef Boucherie e de Chef de Cuisine, justamente pelo mercado gastronômico de Canoas estar em grande ascensão”, avalia Juliana. As matrículas para os cursos iniciarão no dia 22 de novembro.

Com um modelo de franquia lançado recentemente, a rede de Escola de Gastronomia Chef Gourmet está em expansão pelo Brasil. Mais informações pelo site: www.escolachefgourmet.com.br, telefone (51) 3467.2489, WhatsApp (51) 98630.0469 ou Instagram www.instagram.com/chefgourmetcanoas. A Chef Gourmet Canoas está localizada na Avenida Santos Ferreira, 1260, no bairro Marechal Rondon.

Website: http://www.escolachefgourmet.com.br