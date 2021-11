Parte da renda do 8º Prêmio Networking Empresarial será doada no combate à fome

* Por: - 17 de novembro de 2021.

São Paulo 17/11/2021 – “O momento social difícil exige compaixão, doação e solidariedade”, destaca Gil Santos, presidente da Craques Master Brasil, organizadora do Prêmio.

O pentacampeão Cafu, atual embaixador da Copa do Catar; a ativista e empresária Luiza Brunet; o arquiteto Ruy Ohtake e o apresentador Silvio Santos são algumas personalidades agraciadas com o 8º Prêmio Networking Empresarial, que doará parte da renda para ação social contra a fome

A solenidade de entrega acontecerá na Casa do Ator, no próximo dia 18 de novembro, às 19h00, com apresentação de Luiza Brunet e Leão Lobo. Parte da renda será doada ao Instituto Brasil + Social, entidade que vem trabalhando pela saúde e pelo esporte.

“Com a pandemia tivemos que promover uma campanha assistencial de arrecadação de alimento para salvar famílias em situação de vulnerabilidade especialmente da Comunidade do Jardim Nakamura, em Capão Redondo”, explica Nilsa Nakamura, diretora do Projeto “Driblando a Fome”. Para isso, o Instituto promoveu lives de arrecadação de cestas básicas com apoiadores famosos como Cafu, Luiza Brunet, jogadores de futebol, artistas e personalidades. “Também saímos às ruas de pequenas cidades do interior e arrecadamos alimento em caminhões, usando microfone e alto-falante”, conta Nakamura. Foram beneficiadas 3 mil famílias em 92 ações sociais este ano.

Segundo Gil Santos, comunicador e presidente da Craques Master Brasil, organizadora do Prêmio, parte da arrecadação publicitária do evento será doada ao Instituto. Ele promete ainda sensibilizar e convidar os empresários presentes para que todos exerçam sua responsabilidade social e contribuam. “O momento social difícil exige compaixão, doação e solidariedade”, destaca.

Prêmio homenageia talentos

Para o presidente da Craques Master Brasil, que promove o evento, “o Prêmio Networking Empresarial comemora a resiliência de empresários que, apesar das dificuldades, criaram novos formatos para seus negócios e não desistiram de produzir. A ideia do prêmio é homenagear profissionais e empresários que contribuem com a produção econômica, social, artística, esportiva e científica do país”, completa.

Jogador de futebol, cantores e empresários

A lista de agraciados com o 8º Prêmio Networking Empresarial é extensa. Thiago Abravanel irá representar o avô, Silvio Santos, que ganha como o melhor apresentador de todos os tempos. Também Carlos Massa, o Ratinho do SBT, será premiado como destaque na categoria “apresentador popular”.

No segmento esporte, soma-se ao nome de Cafu, Fabiano Rodrigues, ex-jogador Fenerbahçe, da Turquia e Junior Pentacampeão. O esporte traz ainda para o prêmio o piloto Richard Annunziata, campeão brasileiro de kart. E o presidente da DS Sports, Carlos Bertolo.

Dupla Gian & Giovani e Targino Gondim

Leão Lobo também comparece para receber o prêmio como colunista social de destaque. No segmento musical, estarão presentes Targino Gondim, ganhador do Grammy Latino com a canção “Esperando na janela”, eternizada por Gilberto Gil; a dupla sertaneja Gian & Giovanni e a cantora Vanessa Jackson.

Nas artes cênicas, Regina Ribeiro, bailarina do Teatro Municipal do Rio e atriz; e o ator e diretor Sebah Vieira.

A ONU também será premiada: Michele Barron, de Dublin, Irlanda, da Organização Internacional de Migração da OIM/ONU, que atua em Brasília.

Destaque na liderança empresarial na saúde, ganha o médico Francisco Balestrin, presidente do SindHosp. Estarão presentes também para receberem o prêmio, o secretário especial do Desenvolvimento Social do Ministério da Cidadania, Robson Tuma; e o secretário de Esportes do Estado de São Paulo, Aildo Rodrigues Ferreira.

Empresas e empresários

O empresário Lucio Santana, da empresa americana Royal Mortgage USA, especializada em financiamento imobiliário; Jefrrey Floriano e Thiago Santos, do Grupo Solpac de energia solar destacam-se como empresa sustentável e Waldir Souza de Altevir Corrêa e Altevir Corrêa, da Inova Teraphy; Ivan Rodrigues da X1 games; Samuel Marcos Pedroso, da medicina móvel e ocupacional; Mara Machado, Kasa 309, de eventos; Esther Gawendo e Enio Conte, da Tattoo Week, maior evento de tatuagem do mundo, são alguns dos empresários homenageados.

