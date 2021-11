Nutrimental lança edital para acelerar startups de alimentação saudável

Compartilhe Facebook

18 de novembro de 2021.

18/11/2021 – Há especial interesse em startups de impacto social, com soluções que possam auxiliar na nutrição de uma grande parcela da população, de forma acessível

Nutrinnovation tem como objetivo contribuir para acelerar novos produtos de até 10 startups no segmento de alimentos e bebidas saudáveis

A empresa de alimentos Nutrimental acaba de lançar o edital Programa de Aceleração Nutrinnovation Amazonascap 2021/2. O Programa é organizado pela AmazonasCap e tem como objetivo contribuir para acelerar novos produtos de até 10 startups no segmento de alimentos e bebidas saudáveis. As inscrições já estão abertas e vão até 5 de dezembro de 2021.

O programa “Nutrinnovation” faz parte da estratégia da companhia para estimular a cooperação entre empresas de diferentes portes, para gerar um impacto positivo no segmento de alimentação. O objetivo é contribuir para soluções criativas e assim incentivar a pesquisa e o desenvolvimento na área de alimentação saudável.

O período de aceleração do programa ocorrerá de 15 de dezembro de 2021 a 15 de abril de 2022. Podem participar tanto startups early stage como já maduras, desde que já estejam operacionais, já tendo, portanto, realizado o MVP (Produto Mínimo Viável). Serão selecionadas de 6 a 10 startups para serem aceleradas pelo Nutrinnovation.

“Por itens saudáveis, estamos em busca de alimentos e/ou bebidas orgânicos, veganos, livres de açúcares, glúten, gordura trans e excesso de sódio e corantes. E também alimentos funcionais ou nutracêuticos (que contribuam com a melhora da imunidade, fortalecimento de ossos, emagrecimento), alimentos para idosos ou mulheres na menopausa e/ou ingredientes para alimentos com funcionalidades reconhecidas”, explica Rodrigo Rocha Loures, presidente da Nutrimental.

Os produtos podem ser embalados em vidros, latas, pouch ou outras embalagens e devem ter validade de no mínimo seis meses. Outro ponto importante é que os produtos não devem exigir refrigeração. “Há especial interesse em startups de impacto social, que tragam soluções que possam auxiliar na nutrição de uma grande parcela da população, de forma acessível e democrática”, completa Loures, destacando a sinergia com o propósito da Nutrimental. As inscrições já podem ser feitas por meio do link: bit.ly/nutrinnovation.

Premiação Nutrinnovation

A startup vencedora no programa de aceleração receberá o prêmio em dinheiro de: R$ 80 mil. Já a segunda e a terceira colocadas terão, respectivamente, R$ 50 mil e R$ 20 mil. A Nutrimental terá a opção, mas não a obrigação, de investir nas startups selecionadas, adquirindo entre 10% (dez por cento) e 15% (quinze por cento) de equity pelo valuation a ser estimado pela AmazonasCap e validado pelos sócios das startups. Já a AmazonasCap estima adquirir 5% (cinco por cento) de equity nas startups que venham a receber investimento da Nutrimental ou outros investidores convidados para o Investor’s Day, como é chamada a final do programa de quatro meses de aceleração.

Os testes de produto necessários serão realizados no Senai alimentos e custeados pela Nutrimental, sempre com prévia aprovação de orçamentos. Outro benefício que poderá atrair as startups será a possibilidade de contar com a distribuição dos produtos a nível nacional pela Nutrimental. Isso porque a empresa pretende apresentar às selecionadas um plano de distribuição comercial a ser validado conjuntamente pelas partes.

5 critérios de avaliação

Uma comissão de seleção, integrada por profissionais da Nutrimental e mentores da AmazonasCap, será responsável por avaliar todos os projetos apresentados de acordo com 5 critérios de avaliação:

1. Equipe: qualificação e habilidades dos integrantes de cada equipe;

2. Problema Identificado/Solução Proposta: pertinência mercadológica do produto ou inovação proposta, bem como a capacidade em solucionar determinado problema ou falha de mercado;

3. Fundamentação do modelo de negócios: viabilidade econômica e de mercado do modelo de negócio proposto;

4. Tecnologia/Grau de Inovação: novidade e capacidade de inovação do produto ou solução proposta;

5. Mercado/Time to Market/Concorrência: grau de concorrência e dificuldade do mercado, bem como a capacidade de recepção do produto ou solução no mercado relevante.

Após a análise, os representantes das startups pré-selecionadas serão convidados a apresentar seus projetos para uma banca de mentores em formato “Elevator Pitch”. Trata-se de uma apresentação de até cinco minutos, seguida de mais cinco minutos para responder perguntas da banca. O intuito será selecionar até 10 Startups que farão parte do ciclo de aceleração.

As Startups selecionadas que desejarem poderão utilizar para apoio físico as instalações que serão disponibilizadas pela Nutrimental em coworking localizado no bairro Jardim Paulista, em São Paulo. Os participantes contarão também com um programa de mentoria e preparação para o Investor’s Day, que será realizado em março de 2022. “O Participante deverá comparecer em palestras, dinâmicas e mentorias oferecidas pelo Programa, de acordo com a grade de atividades a ser estabelecida de comum acordo com a Startup”, explica Hiran Castelo Branco, presidente da AmazonasCap.

Ao término das atividades planejadas, os participantes serão convidados a apresentarem seus projetos para os mentores da AmazonasCap, em data a ser anunciada. Esta será a fase semifinal do Nutrinnovation, que terá como objetivo selecionar os aprovados para o Investor’s Day. A AmazonasCap, através da banca final de especialistas convidados, terá a liberdade de convidar para o Investor’s Day a quantidade de projetos que julgar preparados para o evento. A fase final consistirá na apresentação dos projetos pelos participantes para uma banca de investidores e profissionais da indústria de alimentícia do Brasil, em evento aberto ao público. Mais informações no link: bit.ly/nutrinnovation.

Website: http://bit.ly/nutrinnovation