Universidade argentina chega a São Paulo em 2022 com curso na área de robótica

18 de novembro de 2021.

São Paulo- SP 18/11/2021 –

Presente em 26 países, Zoe Universidad quer inovar nas técnicas de ensino e práticas tecnológicas

Um estudo recente denominado “Robotics Outlook 2030”, publicado pelo do Boston Consulting Group (BCG), aponta que o mercado global de robótica vai ter um aumento significativo de faturamento até o início da próxima década. Segundo o report, os valores irão saltar de US$ 25 bilhões, previstos para este ano, para cifras na casa dos US$ 160 bilhões e US$ 260 bilhões, em 2030.

O relatório, cujo foco é observar o futuro da relação de humanos com robôs industriais e o uso de máquinas inteligentes, bem além de empresas e países fabricantes de robôs industriais, indica ainda que a robótica tem um potencial relevante de valorização e analisa as oportunidades para as companhias do setor.

Dentro deste cenário, a Zoe Universidad, que pertence ao Instituto de Trading, Economia e Finanças (ITEF), se prepara para desembarcar em São Paulo a partir de 2022, tendo como carro-chefe o seu primeiro curso presencial voltado para as áreas de robótica e cibernética. Presente em 26 países, a instituição já atua no mercado pelo modelo EaD (Educação a Distância) e possui quatro cursos na área de coaching. A expectativa é que, até março do ano que vem, mais 28 cursos de coaching e cinco na área de trading estejam traduzidos e liberados. “Vamos entrar com conhecimentos inovadores e com o objetivo de capacitar profissionais brasileiros, chilenos e argentinos para atuar nos mercados internos e externos”, afirma Leandro Corazza Jr., presidente de head e operações da Zoe.

Nascida há sete anos na Argentina como uma startup e hoje fintech e edutech, a Zoe Universidad tem na tecnologia e inovação os principais elementos. Através de sistemas digitais, aplicativo móvel, material profissional e uma equipe de tutores, a Zoe funciona como um ecossistema de educação profissional. “Estamos formando pessoas para terem opinião. A nossa dinâmica é de que a liberdade é o seu conhecimento”, diz Corazza.

A proposta educacional é baseada em grades curriculares de longo, médio e curto prazos. Os cursos são oferecidos com bancos de horas, com prazos para entregar a prova. “Na pandemia, nossa comunidade cresceu mais de 9.000%, de 3 mil para mais de 40 mil em todos os países dentro de todas as atividades”, afirma Marcos Arneiro, presidente master coach da Zoe.

Mais informações para a imprensa

Léandro Corrazza Jr

leandrocorazzajr@gmail.comq

11 97603-3603

Website: https://zoe.trading/