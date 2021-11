Cursos grátis em T.I: uma oportunidade de atualizar o currículo

Compartilhe Facebook

* Por: - 18 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 18/11/2021 – Os cursos de atualização são uma forma de agregar novas competências ao currículo

Avanço da tecnologia e mudanças trazidas pela pandemia tornaram os cursos on-line ainda mais populares



No mundo corporativo, é importante estar alinhado às novas tendências e preparado para oferecer visões estratégicas e proativas. O atual mercado de trabalho está valorizando não só o domínio de conhecimentos técnicos, mas também as competências emocionais e comportamentais. É cada vez mais necessário “abrir o leque” e ampliar os conhecimentos, descobrir novas habilidades e aprimorar competências que já possui para criar vantagem competitiva no mercado.

Os cursos de atualização são uma forma de agregar novas competências ao currículo, pois têm o objetivo de incluir os mais novos conceitos, ideias do mercado e do mundo. Com o avanço da tecnologia e as mudanças trazidas pela pandemia, os cursos on-line se tornaram ainda mais populares, permitindo o aprimoramento profissional sem sair de casa.

O Centro Universitário FIAP, através da plataforma Eu Capacito, está disponibilizando 10 novos cursos grátis on-line: Gestão de Infraestrutura de TI, Leadership Communication, Big Data & Analytics, Linux Fundamentos, Cloud Computing & Data Science, Java Fundamentos, Cybersecurity, Design Gráfico, Gestão Financeira de Empresas e Marketing em Plataformas de Social Media. Segundo Rafael Silva, diretor do Shift – departamento da FIAP responsável por cursos livres – estas capacitações são escolhidas entre os Nano Courses mais acessados da FIAP.

Os Nano Courses permitem que os alunos que estão na graduação ou no MBA possam escolher cursos que podem ser feitos em até dois anos após sua formação. São diversas opções, todas com certificado oficial, nas áreas de Negócio, Desenvolvimento, Segurança, Ciência de Dados, Marketing, Inovação, Design ou Tecnologia. Os estudantes que concluírem os cursos da FIAP via o site Eu Capacito também saem com certificado garantido.

Não há pré-requisito para a inscrição nestes cursos. A maioria contempla desde o nível básico, ideal para quem quer ter um primeiro contato com a área de tecnologia, até níveis mais avançados, para quem quer se aprofundar em mais um tópico de T.I. O formato mistura vídeos, textos e uma jornada pelo site da FIAP.

Além destes novos dez cursos, a FIAP já tinha outros dez disponíveis na plataforma: Python, User Experience, Blockchain, DevOps, Customer Experience, Mobile Marketing, Business Intelligence, Inteligência Artificial, Design Thinking e Soluções Tecnológicas Emergentes. Rafael Silva conta que, até o momento, os cursos gratuitos da FIAP já atingiram mais de 200 mil pessoas. “Com estes cursos, conseguimos passar conteúdo de maneira rápida e condensada para os alunos, contribuindo para seu aperfeiçoamento profissional”, conclui o coordenador.

