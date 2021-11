Liveness detection passivo ajuda a tornar mais seguro processos de onboarding

Compartilhe Facebook

19 de novembro de 2021.

São Carlos, SP 19/11/2021 – Por conta da eficiência da prova de vida em processos de reconhecimento facial, muitos segmentos estão melhorando suas demandas com essa tecnologia.

Essencial para impedir fraudes na identificação facial, essa tecnologia tem desempenhado papel fundamental nos processos de onboarding.

O reconhecimento facial tem ocupado lugar significativo no cotidiano da sociedade. Isso porque, inúmeras tarefas podem ser realizadas com a facilidade dessa solução, sobretudo, em processos de onboarding.

Com isso, a demanda por sistemas de reconhecimento facial só aumenta, tendo um faturamento de US$ 3,78 bilhões em 2021 e previsão de movimentar cerca de US$ 9,6 bilhões em 2022, de acordo com os dados da Allied Market Research.

Devido aos benefícios extraídos da biometria facial, muitos criminosos também têm tentado burlar essa tecnologia. Mas é possível contar com o liveness passivo como uma camada a mais de validação, tornando as atividades maliciosas ainda mais difíceis.

Nas atividades de onboarding, no sentido de validar a identidade de seus usuários, muitas fintechs utilizam a biometria facial. Essas validações precisam ser assertivas e seguras. E tais vantagens só são oferecidas por um sistema de biometria facial que possua a verificação de prova de vida.

Mas como funciona o liveness detection passivo?

Os sistemas de biometria facial utilizam algoritmos matemáticos para realizar o mapeamento de diversos pontos da face, chamados de pontos biométricos.

Desses pontos, o sistema faz uma análise verificando as características únicas de cada rosto, como a distância entre sobrancelhas, por exemplo.

Mas ações de fraudadores podem ser direcionadas a essa solução. Tais problemas se solucionam com a liveness detection passivo, uma tecnologia capaz de detectar se a identificação está sendo feita com uma pessoa real e viva, descartando qualquer outro artifício como imagens, vídeos ou máscaras, no sistema de biometria facial.

O passive liveness detection ou prova de vida passiva não exige que o usuário faça interações, pois utiliza algoritmos para detectar os indicadores da imagem que não é viva, ao contrário da liveness ativa.

A precisão desse algoritmo é tão expressiva, que um estudo feito pela Gryfo chegou à conclusão de 98,09% de precisão nos resultados, com identificação de 375.084 de 375.115 das imagens fraudulentas.

Além disso, o teste mostrou também que o sistema desenvolvido mantém a precisão ao identificar pessoas verdadeiras, sendo reconhecidas 131 de 134 pessoas na avaliação.

Benefícios do liveness detection

Por conta da eficiência da prova de vida em processos de reconhecimento facial, muitos segmentos estão melhorando suas demandas com essa tecnologia.

Assim, entre os principais benefícios da utilização do liveness passivo, está a valorização da segurança nos processos de onboarding, através de uma identificação precisa, que controla de maneira mais assertiva o acesso de pessoas em qualquer ambiente, seja ele virtual ou físico.

Logo, a tecnologia fornece maior segurança em sistemas e acessos de informações privadas ou sigilosas.

Sem falar que, essa tecnologia, em plataformas digitais que necessitam de cadastros, torna os processos mais rápidos, com a validação de login e senha.

E, por isso, o processo de prova de vida passiva reduz muito a necessidade de intervenção humana. Até porque, essa é uma tecnologia eficiente, que elimina várias etapas, automatizando processos.

Consequentemente, todos esses benefícios, certamente, o reconhecimento facial seguro melhora muito a experiência do usuário, já que garante um processo onboarding, rápido, sem recusas e com menos erros.

Usando o liveness detection passivo

Agora que você já sabe como o liveness passivo torna o reconhecimento facial muito mais seguro, está na hora de pensar na modernização da sua empresa, fornecendo tecnologia de ponta e controle de acesso digital seguro.

Nesse sentido, a Gryfo tem trabalhado constantemente no desenvolvimento e melhoria da solução ideal para aumentar sua base de clientes e otimizar seus resultados.

A empresa tem investido em tecnologias do futuro, baseadas em inteligência artificial e aprendizado computacional. Tudo isso para entregar um sistema de reconhecimento facial inovador, seguro, simples e funcional, na geração de novos negócios.

Desse modo, foi feito o SDK (Software Development Kit) para a verificação de identidade por reconhecimento facial do mercado, a fim de tornar esse processo mais seguro e eficiente.

Tal solução proporciona facilidade, entregando 99,8% de acertos mesmo com baixa iluminação e, pelo menos, 50% de economia para sua empresa.

Assim é fundamental que as empresas que precisam de maior segurança em processos de onboarding invistam nessa tecnologia de liveness detection. Há mais informações no site.

Website: http://gryfo.com.br