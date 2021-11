Livro interativo leva o leitor a revisitar as suas origens e reviver histórias

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 19 de novembro de 2021.

São Paulo – SP 19/11/2021 – A leitura deste livro me fez relembrar fortemente da minha infância, pude reviver fatos marcantes, me emocionar com tantas lembranças, diz Beneh.

A obra tem emocionado e impactado a vida de muitos leitores, entre eles, o mensageiro José Benedito Moreira (Beneh), de 63 anos. O livro o fez relembrar fortemente da infância e reviver fatos marcantes que o remeteu a memórias emotivas.

Publicado em outubro de 2020, mas sem direito a um evento de lançamento devido à pandemia, o livro Raízes a Força da Minha Origem completa um ano hoje, dia 22. Recebido com muito carinho pelo público, tem a proposta de levar o leitor a refletir sobre a importância da família em sua jornada e o mergulho no autoconhecimento.

O livro narra a história de um rapaz nascido na zona rural do interior da Bahia que decide morar na cidade, os desafios enfrentados e suas superações. A autora convida o leitor a participar em vários momentos, por meio de desenhos, pinturas, escritas e reflexões. Essas atividades, aparentemente simples, proporciona novas experiências e autoconhecimento.

“A princípio o livro foi idealizado para o público com pouco acesso à leitura, mas fui surpreendida com depoimentos de leitores assíduos, que relataram transformações significativas em suas vidas”, conta a autora Lu Nagao.

A enfermeira Noemi Nunes, de 45 anos, diz que o livro transformou o modo como ela vê a vida. “Ele tem uma história que leva a pessoa que está lendo a reviver cada momento com o personagem principal. Me fez refletir sobre momentos que, até então, estavam obscuros. E com isso estou desenvolvendo emocionalmente novas perspectivas e novos olhares para o futuro”, comenta.

O livro também impactou a vida do mensageiro José Benedito Moreira (Beneh), de 63 anos. Apreciador de livros que possuem em seu conteúdo experiências que o leva ao imaginário, foi surpreendido por Raízes a Força da Minha Origem. “A leitura deste livro me fez relembrar fortemente da minha infância, pude reviver fatos marcantes, me emocionar com tantas lembranças que afloraram experiências reais que se misturaram ao prazer da leitura”, explica Beneh.

O mensageiro gostou tanto que quis compartilhar o livro e adquiriu vários exemplares e presenteou amigos e familiares. “Passei, de certa forma, a ser mais atento ao que leio, mais propenso a recomendar leituras que considero serem capazes de trazer frutos benéficos ao nosso conhecimento”, conclui.

Ficha técnica do livro

Título: Raízes – A Força da Minha Origem

Autora: Lu Nagao

ISBN: 978-65-88443-06-04

Páginas: 132

Formato: 18×29 cm

Link de venda: www.lunagao.com.br

Sinopse: As dificuldades da vida no meio rural numa época sem eletricidade, o trabalho no campo e a falta de condições para frequentar a escola, são o cenário inicial de Raízes A Força da Minha Origem. O personagem principal narra sua história de superação, quando decide ir sozinho para a cidade em busca de estudo e novas oportunidades para realizar seus sonhos.

O livro aborda temas como: gratidão, respeito, coragem, determinação, humildade, aproveitar as oportunidades, pensar positivo, valorizar a família (origem/raízes) e as coisas simples da vida. Devido às atividades interativas, promove vivências e resgates capazes de fazer o leitor dar uma pausa para repensar em sua própria história.

A autora é baiana, nascida na cidade de Caravelas e descendente de japoneses.

É graduada em Fonoaudiologia pela PUC SP e em 2020, em plena pandemia, colocou em ação o sonho de escrever o seu primeiro livro, Raízes a Força da Minha Origem. Recentemente lançou o livro infantil – Esperanças o nosso conto de fada – que dedicou aos adultos, para resgatar ou fortalecer a atividade de contar histórias.

Em todas as suas obras a interatividade se faz presente. A autora acredita que a participação do leitor é uma maneira de deixar a leitura mais envolvente e incentivar o interesse por outros livros.

A autora segue com o seu propósito de contribuir para uma sociedade com menos desigualdades, trabalha para levar seus livros ao público que está passando por situação de vulnerabilidade. Mais informações a respeito de seus projetos sociais no site: www.lunagao.com.br .

Redes sociais

Facebook

https://www.facebook.com/lu.nagao.14

Instagram

https://www.instagram.com/luciana.nagao/

LinkedIn

https://www.linkedin.com/in/lu-nagao-a340941a3/

YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCaZHt9ftMrpT2Fchf39iknw

Site

https://www.lunagao.com.br/

Website: http://www.lunagao.com.br