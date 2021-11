Como as Barras de Access auxiliam na melhoria do ambiente profissional?

São Paulo, SP 19/11/2021 – Representa uma ferramenta que facilita e melhora o desempenho das pessoas em qualquer área, inclusive no aspecto profissional

A palestrante motivacional Aline Dalcin explica a técnica corporal que possui eficácia comprovada pela neurociência e visa acabar com as crenças que limitam o desenvolvimento pessoal

Empresários, gestores escolares, estudantes, atores, atletas e diversos outros profissionais estão constantemente em busca de melhorias e do sucesso para a carreira, estudos e negócios. Diante deste contexto, uma técnica que ajuda no alcance de resultados e ganha cada vez mais evidência no Brasil é a chamada Barras de Access, terapia corporal que acessa 32 pontos da cabeça correlacionados com as diferentes áreas e os aspectos da vida.

De acordo com a palestrante motivacional e especialista no assunto, Aline Dalcin, a técnica Barras de Access foi introduzida pelo psicólogo norte-americano Gary Douglas no início dos anos 1990 e devido a sua eficácia já é difundida e conhecida globalmente, sendo praticada em mais de 170 países. “Representa uma ferramenta que facilita e melhora o desempenho das pessoas em qualquer área, inclusive no aspecto profissional. Na medida em que o paciente passa a ter mais confiança em si e em seu potencial, ele tende a ter melhor desempenho e mais sucesso em seus projetos, iniciativas e objetivos”, explica.

Conforme ela explica, durante uma sessão de Barras de Access, o especialista que aplica a técnica induz os pontos da cabeça, por meio do toque, a liberarem a carga eletromagnética de dos pensamentos e crenças que podem limitar o indivíduo em seu trabalho, área de atuação ou mesmo no desenvolvimento e sucesso do empreendimento próprio.

Benefícios para o ambiente corporativo

A terapia Barras de Access pode proporcionar avanços para o ambiente corporativo por meio do auxílio ao melhor desempenho das equipes e gestores e da melhoria do clima organizacional, garantindo um espaço positivo e produtivo para todos os que utilizam a ferramenta.

“Fatores importantes para os profissionais e empresários, como a confiança em si e nas possibilidades, a melhoria do sono, o aumento da criatividade, mais clareza e calma diante das situações cotidianas e mais energia para desempenhar as tarefas são relatados constantemente por quem aderiu a prática”, indica Aline Dalcin.

De acordo com ela, o paciente que faz uma sessão desta terapia geralmente relata a sensação de relaxamento. “Essa terapia ajuda as pessoas a acabarem com as barreiras que as impedem de fazer aquilo que querem e desejam, e atingirem seus objetivos, transformando os sonhos em realidade”.

A técnica é indicada não somente para profissionais de áreas específicas, mas a recomendação é voltada tanto para adultos, crianças e adolescentes. “Não existe um perfil para esta prática. A sugestão é ter essa experiência e descobrir como, de fato, é possível evoluir em todos os aspectos da vida”, destaca a facilitadora da expansão da consciência.

