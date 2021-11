XI Reunião Anual ILSI Brasil reúne profissionais para debater temas da ciência

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 19 de novembro de 2021.

São Paulo 19/11/2021 –

Evento gratuito e 100% online do ILSI Brasil ocorre nos dias 23 e 24 de novembro e terá apresentações com renomados palestrantes

A XI Reunião Anual do ILSI Brasil (International Life Sciences Institute do Brasil) traz uma programação com palestrantes experientes para tratar diversos temas atuais e que irão agregar conhecimento a todos participantes. Com o tema “Construindo sociedades resilientes”, o evento online e 100% gratuito, acontecerá nos dias 23 e 24 de novembro e terá seu foco em ciência, saúde, bem-estar e preservação do meio ambiente.

Durante a pandemia da Covid-19 a sociedade teve de aprender a lidar com uma nova rotina e muitos desafios foram impostos, entre eles o gerenciamento do tempo e o combate às informações falsas. Tais temas serão tratados durante a XI Reunião Anual. Para falar sobre produtividade e gestão de tempo, André Lima, abordará alguns pontos sobre como manter a produtividade, gerenciando o tempo de uma maneira mais assertiva e sobre adaptação ao sistema de home office. O palestrante é especialista no assunto e abrirá a programação em sua palestra magna.

A segunda palestra do evento será com o renomado médico, pesquisador e professor, Dimas Covas. O atual diretor do Instituto Butantan será o responsável por tratar o tema “Aspectos científicos da aprovação das vacinas do Brasil”. Covas participou ativamente da condução do processo de aprovação das vacinas contra a Covid-19 no Brasil e falará sobre as questões científicas das vacinas.

Outro assunto importante é o combate às fake news, tema que ganhou notoriedade no último ano por conta do alto volume de informações relacionadas à saúde, muitas delas sem a devida apuração dos fatos. Carlos Orsi será responsável por abordar o assunto. O experiente jornalista, editor-chefe da Revista Questão de Ciência e fundador do Instituto Questão de Ciência, irá falar sobre a importância de consumir dados verdadeiros com respaldo científico e como se proteger de informações falsas.

Ainda sobre a pandemia, ficou provada a importância da ciência e pesquisa clínica para os avanços necessários em diversas áreas. A palestrante Juliana Santoro, diretora educacional na ABRACRO (Associação Brasileira de Organizações Representativas de Pesquisa Clínica) e com mais de 20 anos de experiência em Pesquisa Clínica, irá analisar os desafios e os avanços da área de pesquisa no Brasil.

A palestrante Dra. Monika Zurek, da Universidade de Oxford, irá falar sobre Sustentabilidade e resiliência dos sistemas alimentares, tema de extrema relevância. A saúde mental será abordada em palestra do Dr. Táki Cordás, professor e Coordenador da Assistência Clínica do Instituto de Psiquiatria do HCFMUSP, que irá tratar os aspectos da saúde mental na pandemia e sobre transtornos alimentares.

A preservação do meio ambiente também é uma preocupação do evento. O palestrante Douglas Mcintosh, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, será o responsável por abordar o tema.

Para participar do evento, basta realizar a inscrição. Os interessados em se inscrever devem acessar o link de inscrição. Para mais informações, basta acessar o site do ILSI Brasil e em suas redes sociais.

O ILSI – International Life Sciences Institute – é uma organização mundial sem fins lucrativos e de integração entre academia, indústria e governo. Sua missão é estimular a discussão e aplicação da ciência em temas que visam à melhora da saúde e do bem-estar público e preservação do meio ambiente.

Website: https://ilsibrasil.org/event/xi-congresso-nacional-reuniao-anual-ilsi-brasil/