Premiação sobre educação recebe inscrições até o dia 10 de dezembro

* Por: - 22 de novembro de 2021.

São Paulo 22/11/2021 –

Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2021 celebra projetos sociais realizados por escolas

O Prêmio Educação para Gentileza e Generosidade 2021 Escolas reconhece e valoriza projetos sociais desenvolvidos por escolas de todo o país. A escola que tiver iniciativas que envolvam gentileza, generosidade, solidariedade, sustentabilidade, respeito e cidadania, já pode fazer sua inscrição, até o dia 10 de dezembro, através do link: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/premioescolas2021.

O objetivo do prêmio é reconhecer e premiar iniciativas generosas e solidárias envolvendo as escolas de todo o país, gerando integração entre professores, alunos, famílias e a comunidade onde as escolas estão inseridas, além da mobilização da infância hoje para preparar os novos líderes do amanhã: inspiradas desde cedo, independentemente da área em que as crianças optarem por atuar, estas relevantes competências sociotransformacionais estarão presentes em forma de energia potencial, com boas chances de serem despertadas. E como fundamento, mudar os hábitos e criar novos rituais, inspirando as crianças pela atuação dos professores, coordenadores pedagógicos e diretores das escolas.

Serão premiados os três projetos que mais se destacarem, conforme as especificações do regulamento. E as escolas poderão inscrever quantos projetos desejarem, desde que sejam comprovadamente diferentes.

Educar para a gentileza e para a generosidade significa abordar permanentemente conceitos de igualdade, inclusão, respeito ao próximo, entre outras virtudes humanitárias fundamentais não só ao bom convívio como ao desenvolvimento econômico de uma sociedade. Por isso, a primeira plataforma brasileira de Educação para Gentileza e Generosidade oferece soluções qualificadas, práticas e gratuitas para as escolas (metodologia de ensino com 26 planos de aula adaptados da renomada Learning to Give e adequados às competências socioemocionais propostas na nova BNCC), para as famílias (aulas práticas com vídeos, leituras e exercícios), para as empresas (tool kit de desenvolvimento humano para programas de trainees e treinamentos) e para a toda a população (estudos e pesquisas inéditos com crianças e jovens). Entre os apoiadores mantenedores, o Instituto Mol e o Movimento Bem Maior.

Website: https://www.gentilezagenerosidade.org.br/premioescolas2021