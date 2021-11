Profissões do futuro: Conheça 20 das profissões que segundo projeções terão grande destaque no mercado

22 de novembro de 2021.

O mundo sofre constantes mudanças que impactam no mercado de trabalho. Para que o estudante se dedique a um curso de formação e estudos que possam prepará-lo para a sua carreira, ele precisa enxergar anos à frente.

Apostar em profissões do futuro é estar mais preparado para suprir as demandas de cenários que podem ser previstos baseando-se em hipóteses coerentes e análise do mercado.

Veja algumas das profissões do futuro que vale a pena apostar em sua carreira!

Engenheiro Hospitalar

Também é chamado de engenheiro clínico, este profissional é responsável pelos equipamentos de alta precisão, treinamentos e relacionamento com fornecedores.

Facilitador de TI

Profissionais de TI com essa especiaização podem projetar um ambiente de trabalho virtual automatizado para grandes corporações, além de criar assistentes virtuais que otimizem o trabalho dos colaboradores.

Analista de Big Data

O processo de análise de dados consiste em revisar um conjunto de dados a fim de obter informações que auxiliem na tomada de decisões.

Todas as carreiras que envolvem análise e manuseio de dados são profissões do futuro e vale a pena ficar de olho.

Especialista em Experiência do Cliente

As lojas online já deixaram de ser uma tendência e se tornaram uma realidade, com isso especialistas em e-commerce tem ganhado mercado, sendo estes os profissionais que determinam quais são as melhores estratégias e as tecnologias mais eficientes para melhorar os negócios de um e-commerce.

Biotecnólogo

Essa profissão está com grandes promessas para o futuro, pois trabalha com a manipulação de material biológico para melhorar a qualidade dos alimentos, produzir medicamentos e encontrar formas mais eficazes para o tratamento de doenças, entre outras atividades.

Bioinformacionista

Como o próprio nome sugere, é a combinação de biologia com informação e é um profissional do futuro da área da saúde.

Gestor de mídias sociais

O gestor de mídias sociais tem a habilidade de pensamento analítico e realiza diversas funções, sendo as principais aquelas relacionadas à criação e compartilhamento de conteúdo nas redes sociais.

Mestre de edge computing

O edge computing é a evolução da “internet das coisas” e otimiza o uso dos dispositivos eletrônicos que podem ser conectados à internet, uma vez que procura aproximar a computação da fonte dos dados coletados.

Analista de cybercidade

Esse profissional trabalha em visar a segurança e funcionalidade da cidade ao garantir o fluxo saudável de dados (ambientais, populacionais, etc.) pelo sistema.

Mecânico de veículos híbridos

O veículo híbrido é um automóvel que tem um motor de combustão interna, normalmente a gasolina, e um motor elétrico que permite manter o motor de combustão funcionando a baixas rotações, ou em certos momentos não funcionando, e, desse modo, reduzir o consumo de combustível e a emissão de poluentes.

Os mecânicos devem ser profissionais de engenharia que já possuem uma compreensão básica de veículos a combustão, híbridos e / ou elétricos que possuem conhecimento e compreensão de aplicações de sistemas de veículos híbridos.

Técnico em informática veicular

É aquele profissional responsável por inspecionar e testar partes para determinar a natureza ou a causa de defeitos ou avarias, instalar equipamentos para testes, motores ou acessórios, customizar funcionalidades do veículo e corrigir problemas.

Técnico em automação predial

Este profissional seleciona, instala e integra sistemas de automação predial. Também elabora e interpreta projetos integrados, layouts, diagramas e esquemas.

Arquiteto de Dados

Este tem a responsabilidade de visualizar e projetar a estrutura de gerenciamento de dados corporativos de uma organização. Esta estrutura descreve os processos usados para planejar, especificar, habilitar, criar, adquirir, manter, usar, arquivar, recuperar, controlar e eliminar dados.

Gerente de Compliance

Essa profissão do futuro é responsável por desenvolver e supervisionar sistemas de controle para evitar ou lidar com violações de diretrizes legais e políticas internas.

Engenheiro ambiental.

Como sabemos, o meio ambiente tem sofrido alterações drásticas nos últimos anos e este profissional será cada vez mais essencial entre as profissões do futuro.

Segurança da informação

O profissional responsável por essa área é o especialista em segurança da informação que visa garantir a disposição de recursos informacionais, conservar a integridade das informações e preservar a confidencialidade dos dados.

Geneticista

Essa profissão do futuro na área da ciência e da saúde especializado em genética. São responsáveis por estudar os genes humanos, animais e vegetais, assim como todas as informações que estão contidas neles.

Hacker de segurança

São aqueles profissionais que têm conhecimento profundo de informática e computação que trabalham desenvolvendo e modificando softwares e hardwares de computadores, não necessariamente para cometer algum crime.

Gestor de Resíduos

O profissional busca atuar para minimizar o impacto da geração de resíduos e incentivar a reutilização e reciclagem. Os gestores, então, buscam garantir o melhor tratamento e disposição final para amenizar os impactos ambientais daqueles materiais.

Engenheiro de Robótica

Esta carreira não podia ficar de fora das profissões do futuro. Esse profissional projeta e implementa robôs nas indústrias e no mercado.

Agora que já conhece as profissões do futuro, busque se especializar e garantir a sua vaga de destaque no mercado profissional!