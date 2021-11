Aplicativo para escadas rolantes amplia a segurança no transporte vertical

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 23 de novembro de 2021.

São Paulo – SP 23/11/2021 – É um sistema IoT com monitoramento completo que armazenar no histórico as últimas 1.000 falhas

Para aumentar a segurança no transporte, a Escal, empresa especialista em serviços, instalação e manutenção de escadas e esteiras rolantes, apresenta o aplicativo de gerenciamento remoto

Atualmente o Brasil conta com mais de 600 shoppings e tem previsão de inaugurar mais 13 até o final do ano. Por mês, recebem 341 milhões de visitantes de acordo com dados da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce). Segundo levantamento do telejornal Bom Dia SP, o número de passageiros transportados pelo Metrô subiu 107% entre maio de 2020 e 2021. O total de transportados passou de 20,5 milhões para 42,6 milhões de passageiros no período.

Estimativas indicam que o aeroporto de Guarulhos recebe 1,5 milhão de viajantes por mês. Trace um ranking nacional imaginário e terá Cumbica como a 10ª maior cidade do Brasil. Para aumentar a segurança no transporte, a Escal, empresa especialista em serviços, instalação e manutenção de escadas e esteiras rolantes, apresenta o aplicativo de gerenciamento remoto. “É um sistema IoT com monitoramento completo. As escadas rolantes têm mais de 40 pontos que devem ser monitorados entre sensores e micros que trabalham em sincronia. Caso algum apresente falha, nosso software identifica e mostra no aplicativo remoto que desenvolvemos”, explica André Pereira de Souza Domingos, gerente de engenharia da Escal.

O monitoramento funciona 24 horas em tempo real. Com o aplicativo é possível agir rapidamente em caso de emergências. “Criamos uma placa de comando e um app que aciona e monitora as escadas rolantes direto do smartphone”, explica Domingos acrescentando que o software consegue armazenar no histórico as últimas 1.000 falhas.

Website: http://www.escal.ind.br