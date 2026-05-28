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Expomontes amplia vagas da Minifazenda para visitação escolar
Expomontes amplia vagas da Minifazenda para visitação escolar

Expomontes amplia vagas da Minifazenda para visitação escolar

Jornal Montes Claros 28 de maio de 2026

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Prazo de inscrições foi prorrogado até 1º de junho; mais de 5.500 alunos já confirmaram participação.

Montes Claros, 28 de maio de 2026 — A Sociedade Rural de Montes Claros anunciou a ampliação da estrutura da Minifazenda da 52ª Expomontes 2026, permitindo a abertura de novas vagas para visitação escolar. Com isso, o prazo de inscrições foi prorrogado até 1º de junho ou até o preenchimento total das vagas disponíveis.

Participação escolar

Até o momento, cerca de 5.500 alunos de escolas públicas e privadas de Montes Claros e região já estão inscritos para participar da programação educativa, considerada um dos projetos socioeducativos mais importantes da feira.

  • Instituições públicas têm isenção de taxas, reforçando o caráter social da iniciativa.
  • Agendamento antecipado é obrigatório devido ao número limitado de vagas.

Atividades da Minifazenda

Criada em 2011, a Minifazenda promove a conexão entre o campo e a cidade por meio de experiências práticas e educativas. Na edição 2026, os visitantes terão contato com:

  • Animais e vivência rural.
  • Oficinas temáticas sobre produção de alimentos:
    • Derivados do leite.
    • Produção de pães, bolos e bolachas.
    • Derivados do coco.
    • Goiabada e sucos.
    • Atividades ligadas ao milho.
    • Produção de açúcar a partir da cana-de-açúcar.

A proposta é mostrar, de forma lúdica, como os alimentos chegam à mesa das famílias brasileiras, reforçando a importância do produtor rural e do agronegócio.

Apoio acadêmico

Um dos destaques será a participação de 50 estagiários dos cursos de Zootecnia, Agronomia e Medicina Veterinária, que atuarão diretamente nas atividades da programação, fortalecendo a integração entre ensino e prática.

Serviço

Inscrições para visitação escolar — Minifazenda Expomontes 2026

  • Prazo prorrogado: até 1º de junho ou enquanto houver vagas.
  • Horários de visitação:
    • 08h às 09h
    • 09h30 às 10h30
    • 14h às 15h
    • 15h30 às 16h30
  • Dias sem atendimento escolar: feriado municipal, sábados e domingos.
  • Informações e inscrições: Hiago — 38 98845-7544.
  • Evento principal: 52ª Expomontes — de 26 de junho a 05 de julho, no Parque de Exposições João Alencar Athayde.

A ampliação da Minifazenda da Expomontes reforça o compromisso de Montes Claros em promover educação, cultura e integração entre campo e cidade. O projeto segue como referência nacional em iniciativas socioeducativas ligadas ao agronegócio.

Redação Jornal Montes Claros | Texto: Jornal Montes Claros – com informações da Sociedade Rural

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