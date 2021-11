Pesquisa aponta que 61% das óticas utilizam o meio online para realizar vendas

Compartilhe Facebook

23 de novembro de 2021.

Fortaleza, CE 23/11/2021 – Entre os varejistas, 97,1% acreditam em uma estratégia que permita a convergência do virtual e do físico.

O WhatsApp é o meio online mais utilizado para realizar vendas online, com 33,1%das respostas, seguido pelo Instagram, com 30,5%.

A Abióptica (Associação Brasileira das Indústrias Ópticas), maior entidade do ramo ótico brasileiro, realizou uma pesquisa que avaliou junto ao varejista de produtos ópticos seu posicionamento e interação com as vendas online, com o objetivo compreender melhor o cenário do e-commerce no varejo óptico. A régua usada para a amostra foi de 512 respondentes com margem de erro de 6%.

Os resultados da pesquisa foram divulgados exclusivamente para associados Abióptica (podem ser solicitados pelo e-mail comercial@abioptica.com.br ) e foram coletados no período de 20/10 a 11/11/2020 com 512 respondentes. Dos entrevistados, 61% utilizam o meio online para realizar vendas, sendo o WhatsApp o mais utilizado, com 33,1%das respostas, seguido pelo Instagram, com 30,5%. Já o meio mais utilizado para fazer propaganda de produtos, especificamente, destaca-se o Instagram com 26,4% das respostas.

Entre os varejistas, 97,1% acreditam em uma estratégia que permita a convergência do virtual e do físico, e 67,5% pretendem atuar de outras formas para atingir mais consumidores. Dentre elas, as respostas mais relevantes foram investir no e-commerce diferenciado; campanhas sociais e sorteios; atendimento na casa do cliente; TV e rádio; live e vendedores externos; delivery; investir em anúncio pagos nas mídias sociais etc. Já 62,1% dos entrevistados afirmaram que pensam em utilizar o meio online para vendas futuramente. Porém, 50% alegaram não utilizar o ambiente online para vendas por falta de conhecimento.

Os dados mostram o quanto o setor óptico interage com as vendas online e como elas são significativas para o faturamento total do setor, tornando indispensável, assim, o investimento na comunicação digital.

Website: https://www.suaoticanaweb.com.br/