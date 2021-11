WhatsApp é a segunda ferramenta mais utilizada para pedidos deliveries

Compartilhe Facebook

24 de novembro de 2021.

Ferraz de Vasconcelos – SP 24/11/2021 – Se existe um canal que é fácil de encontrar o cliente, este canal se chama WhatsApp

Empresas como a WRA Embalagens já têm usado o aplicativo para oferecer atendimento personalizado e efetivar vendas através do WhatsApp Business



O século XXI tem sido marcado com a era digital e o uso do WhatsApp tem dominado o mundo todo, registrando uma média de 2 bilhões de usuários ativos, segundo o site Affde.

Com o avanço dessa grande invenção de 2010, surgiu também o WhatsApp Business, que permite configurar um catálogo de produtos de uma determinada loja e ainda consegue unir no carrinho os itens que o cliente deseja comprar, para que, assim, possa iniciar as negociações por meio de mensagens diretamente com o vendedor.

Essa opção “carrinho” do WhatsApp aparece ao abrir a conversa com alguma conta comercial. Ao acessar o catálogo de produtos da loja, é possível conferir os itens e os valores e ainda selecioná-los clicando na opção “adicionar ao carrinho”.

É muito parecido com o e-commerce tradicional: o usuário pode remover e adicionar mais itens, ou mudar a quantidade do produto. Depois, basta enviar o carrinho para o vendedor para fazer o pedido e realizar o pagamento. Inclusive, hoje em dia, já existe a função checkout, com a opção de pagamento direto pela plataforma.

De acordo com a administração da plataforma, mais de 175 milhões de pessoas entram em contato com um usuário do WhatsApp Business todos os dias, e 13 milhões de brasileiros acessam algum catálogo de produtos por mês.

E quando o assunto é sobre pedidos de comida para delivery via WhatsApp, o Instituto Locomotiva revelou que o WhatsApp é a segunda ferramenta mais utilizada para compras, apresentando uma média de 64%, ficando atrás apenas dos aplicativos especializados com 91%.

Segundo análise da empresa Hibou, 79% dos consumidores já adquiriram algum serviço ou produto pelo WhatsApp para uso pessoal, seja na versão business ou a tradicional.

Essa pesquisa mostra que esses consumidores realizaram os pagamentos das compras por meio de links, transferência bancária ou na entrega do produto. Desses, 57% disseram continuar fazendo compras pelo canal. Além disso, o Banco Central autorizou o WhatsApp a permitir transferências bancárias pelo próprio aplicativo.

A análise também aponta que 98% da população brasileira já criou uma conta no aplicativo e 93% utilizam a plataforma no dia a dia. E ainda passam pelo menos 24% do tempo diário conectados no WhatsApp.

Para a Hibou, parte dos acessos servem para manter contato com familiares ou para uso comercial. E em média 56% das pessoas preferem o WhatsApp a outra ferramenta da mesma categoria.

E a Hibou revela, inclusive, que as preferências de compra de quem costuma acessar o WhatsApp para realizar algum consumo:

Canal direto com a marca ou vendedor (81%);

Ter o histórico da conversa ou compra (69%);

Receber promoções em primeira mão (53%);

E facilidade para conseguir realizar alterações no pedido (30%).

Conforme dados da Alldience, as conversas entre vendedor e cliente através do aplicativo chegam a converter em até 70% das vendas, contra 0,5% de e-commerces tradicionais.

“Se existe um canal que é fácil de encontrar o cliente, este canal se chama WhatsApp. Os próprios dados da Hibou comprovam isso, com 93% dos brasileiros acessando a plataforma diariamente. Por isso, a WRA Embalagens também criou um canal direto via WhatsApp para que os nossos clientes possam receber um atendimento ágil e personalizado”, afirma o diretor executivo Willington Bekmer da WRA Embalagens, localizada em Ferraz de Vasconcelos, SP.

Em alguns casos, muitas empresas se perdem no meio do processo e acabam gerando um certo desconforto no cliente por conta da qualidade no atendimento via WhatsApp, visto que 74% dos consumidores reclamam ter dificuldade de falar direto com o atendente, tendo suas tratativas na maioria das vezes em chatbot (atendimento computadorizado) e 55% alegam se sentirem ignorados ou recebem a resposta tarde demais para o pedido feito no canal de mensagens.

“É por isso que temos especialistas em tempo integral para atender nossos clientes de uma maneira humanizada e mais próxima possível, para que cada cliente se sinta exclusivo e satisfeito, pois usamos o WhatsApp como um meio que facilite ainda mais todo o processo”, conclui o diretor executivo da WRA Embalagens.

