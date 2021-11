Novembro Azul completa dez anos no Brasil alertando sobre a saúde masculina

Compartilhe Facebook

25 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 25/11/2021 – À medida que as campanhas, como Novembro Azul, são realizadas, nós notamos um aumento na procura para fazer o exame preventivo de câncer de próstata.

Campanha Novembro Azul completa dez anos no Brasil e alerta não só para o câncer de próstata, mas também para o cuidado da saúde integral do homem. Médico urologista aponta a importância de exames periódicos.

Com origem na Austrália em 2003 e realizado no Brasil desde 2011, o movimento Novembro Azul completa uma década em solo nacional. Idealizado no país pelo Instituto Lado a Lado pela Vida (LAL), com o apoio da Sociedade Brasileira de Urologia, o Novembro Azul tem o objetivo de conscientizar sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata e, mais recentemente, também de chamar a atenção dos homens para a necessidade de cuidarem de sua saúde como um todo, realizando exames médicos periódicos.

De acordo com o Instituto Nacional de Câncer (Inca), o câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens, atrás apenas do câncer de pele não melanoma. Somente em 2020 foram estimados 65.840 novos casos no país. Além disso, como geralmente a doença é diagnosticada em fase já avançada, a taxa de mortalidade é alta, com mais de 15 mil mortes por ano no Brasil.

Segundo dados de uma recente pesquisa divulgada pelo LAL, 62% dos homens brasileiros só procuram o serviço médico quando têm sintomas insuportáveis. Ou seja, a maior parte da população masculina no país não tem o hábito de fazer exames periódicos. No entanto, para conter o avanço do câncer de próstata, não há dúvidas: vencer o preconceito e buscar o diagnóstico precoce é fundamental.

Para o Dr. Victor Augusto Macul, urologista que atende na rede AmorSaúde, os exames periódicos são essenciais pois o câncer de próstata é uma doença silenciosa no início, sem sinais ou sintomas. Assim, uma grande parte dos tumores só é identificada em estágio já avançado. “Por isso, é fundamental fazer o exame preventivo anual, porque, inicialmente, só se detecta fazendo exames de PSA, toque e ultrassom”, explica o urologista.

Apesar de grande parte da população masculina ainda apresentar resistência em procurar cuidados para a saúde, Dr. Victor Macul observa que esse cenário está mudando. “Atualmente, os homens procuram cuidar mais de sua saúde do que nos anos anteriores, vencendo preconceitos e tabus. À medida que as campanhas, como Novembro Azul, são realizadas, nós notamos um aumento na procura para fazer o exame preventivo de câncer de próstata”, aponta o médico.

Como forma de apoiar a Campanha Novembro Azul, a AmorSaúde, rede de clínicas populares do Brasil, alerta sobre a importância de cuidar da saúde do homem, de forma integral, facilitando o acesso a consultas e exames relacionados à saúde masculina.

