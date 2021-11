Estudo relata sobre como a composição corporal pode afetar o sono de atletas

Compartilhe Facebook

26 de novembro de 2021.

Diadema, SP 26/11/2021 – Atletas que possuem maior massa muscular geralmente apresentam problemas no sono.

O sono é essencial para o descanso de atletas, melhor qualidade de vida e rendimento dos treinos.

Recentemente, a National Sleep Foundation (NSF) publicou um artigo sobre um estudo que mostra como a composição corporal afeta o sono dos atletas. O sono é um componente fundamental para a recuperação física de atletas, pois permite que as células e os tecidos se reparem e dessa forma, o corpo possa se recuperar após o esforço físico.

Um estudo feito pela Universidade Juntendo, em Tóquio (Japão), descobriu que atletas com maior massa muscular apresentam pior qualidade do sono. A pesquisa foi realizada com 17 atletas masculinos e 19 femininos, de basquete e atletismo.

Com dados resultantes do estudo, a NSF relatou que, em comparação com as mulheres, os atletas masculinos tinham maior massa muscular e massa gorda e, por sua vez, apresentaram menor eficiência no sono, mais dificuldade para adormecer e menos etapas de sono REM durante a sessão. Além disso, os homens também apresentaram uma porcentagem menor de sono durante a etapa em que o corpo se repara e cura, correlacionando a descoberta de que uma maior massa muscular afeta a qualidade do sono.

Segundo a NSF, o estudo ressaltou que só foram analisados atletas de basquete e atletismo e por isso, os resultados podem ser diferentes em atletas com diferentes distribuições de massa muscular.

A mesma também cita que o estudo espera alertar sobre a importância do sono para o desempenho atlético, dizendo que é necessário estar atento às queixas de sono insatisfatório dos atletas e intervir no sono quando for preciso.

Ressaltando também que cada abordagem é feita de acordo com as necessidades de cada atleta e que é necessário manter uma relação saudável entre o treinamento e a recuperação, tendo uma boa higiene do sono.

