SINDIS anuncia nova marca visual e amplia plano de negócios para sindicatos

26 de novembro de 2021.

Belo Horizonte 26/11/2021 – Somos a mesma marca SINDIS, porém, agora mais completa – Bianca Silva, nova CEO da SINDIS.

Criado em 2008 pelo Grupo Linkcom como um sistema de gestão (ERP) voltado para atender as necessidades das entidades sindicais, a SINDIS modernizou e ampliou os seus serviços e agora anuncia nova marca visual e amplia plano de negócios para entidades e sindicatos.



Criado em 2008 pelo Grupo Linkcom como um sistema de gestão (ERP) voltado para atender as necessidades das entidades sindicais, a SINDIS modernizou e ampliou os seus serviços e agora traz novidades aos seus clientes e parceiros.

Uma delas é o novo posicionamento da SINDIS, que antes funcionava como um software e hoje atua como uma empresa de consultoria e soluções tecnológicas sindicais, integrando ao conjunto de empresas com ideias inovadoras do Grupo Linkcom.

Confiança e assertividade

O software, que é referência no mercado sindical, foi criado para automatizar e otimizar toda a gestão do segmento. Um de seus principais objetivos é garantir que todas as informações sejam obtidas em tempo real, de qualquer parte do mundo por meio do acesso à internet e cloud (nuvens), sem a necessidade de servidores e backups locais.

O sistema possui tecnologia modular e customizável e se adapta às necessidades das entidades. Para garantir que o serviço seja feito com transparência, é orientado pelos principais processos de gestão sindical, como: arrecadação, com alternativas à contribuição, cadastro de associado completo e integrado, financeiro personalizável e plataforma para uma comunicação assertiva e automatizada.

“O nosso país passou por mudanças significativas nos últimos anos. Em 2017, com a Reforma Trabalhista e, em 2020, com os desafios enfrentados pela pandemia do novo coronavírus. Diante desses cenários, resolvemos reestruturar os nossos serviços e nos restabelecer como uma empresa que apoia os sindicatos com soluções estratégicas de gestão completas”, afirma Bianca Silva, nova Diretora da SINDIS.

De cara nova

Com uma equipe de profissionais de alta performance, sob nova diretoria e agora como empresa, tem como missão apoiar a gestão sindical quanto à produtividade e gerenciamento de demandas, assim como potencializar os resultados de todos os serviços prestados.

De cara nova, a empresa refez toda a identidade visual que reflete a sua essência pautada na busca de novas experiências e na qualidade dos serviços. Recentemente, lançou um novo site, mais moderno e responsivo, capaz de melhorar o acesso e as experiências dos usuários.

Novidades SINDIS

Com o sistema SINDIS, é possível realizar a administração completa e integrada de todos os serviços das organizações sindicais. Além das funcionalidades que o software possui, agora é possível usufruir de outros benefícios como módulo de pagamento com registro de boleto automático; área do associado — uma plataforma de autoatendimento para o afiliado — aplicativo personalizado, aceite digital de filiação e muitos outros.

Sendo assim, além de ser um sistema referência no segmento sindical, a empresa também é especializada em gestão de planos de negócios para entidades e federações.

Conforme a CEO da SINDIS, Bianca Silva: “Somos a mesma marca SINDIS, porém, agora mais completa! Desde o começo, já estávamos certos da força que atingiríamos e da importância que teríamos no apoio às gestões dos sindicatos. Com o empenho de nossos colaboradores e com o auxílio da tecnologia, iremos enfrentar os desafios em busca dos melhores resultados.”

Website: https://sindis.com.br/

