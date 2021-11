O que é melhor para a limpeza: lavadora de alta pressão ou mangueira?

Compartilhe Facebook

29 de novembro de 2021.

São Paulo 29/11/2021

A lavadora de alta pressão é um investimento que vale a pena para quem busca praticidade e economia, pois o equipamento limpa mais com menos água, não requer esforço físico, atinge cantos difíceis e remove sujeiras incrustradas de forma rápida.

A pandemia reforçou a importância de cuidar da casa, mantendo os ambientes mais limpos. Mas, sabe-se que o serviço doméstico pode ser cansativo e desgastante na maioria das vezes. Além disso, estamos vivenciando uma crise hídrica, que exige métodos mais racionais para limpar sem desperdiçar água. Diante disso, o que é melhor: vassoura, rodo, balde e mangueira? Ou uma lavadora de alta pressão?

Estudos feitos em laboratórios comprovam que, em função da força dos jatos, a lavadora de alta pressão pode ser mais vantajosa em determinados tipos de limpeza doméstica. O equipamento permite uma grande economia de água – podendo chegar a 80% se comparado ao uso de uma mangueira comum -, com baixo consumo de energia elétrica.

A equipe de engenharia da JactoClean – empresa do Grupo Jacto que atua no segmento de máquinas para serviços de limpeza e higienização – esclarece que uma torneira comum gasta, em média, 20 litros de água por minuto; já uma máquina destinada ao uso residencial pode ser encontrada no mercado com vazões a partir de 5 litros por minuto.

Onde usar as lavadora?

A lavadora de alta pressão de uso residencial é indicada para a limpeza de casas, chácaras e sítios, nas cidades, no campo ou na praia. Para que o serviço tenha maior eficiência, a empresa recomenda fazer um planejamento das áreas e superfícies a serem limpas, sempre pensando na forma de economizar água. Confira os principais locais de uso deste equipamento:

• Limpeza de áreas externas – A lavadora de alta pressão é eficiente em locais com sujeiras incrustadas. O equipamento pode ser utilizado em diversas áreas, entre elas:

– Na remoção de manchas de limo, bolor, lama e poluições de muros, paredes, pisos, calçadas, -corredores, escadas e fachadas;

– Na retirada de sujeiras de telhados, calhas, ralos e caixas d’água;

– Na limpeza de churrasqueiras e seu entorno;

– Na lavagem de móveis exteriores, toldos, estruturas e esquadrias metálicas;

– Na limpeza de pisos de áreas de lazer ou de piscinas que estão sem uso há algum tempo.

• Limpeza de veículos – A lavadora de alta pressão facilita a limpeza de veículos, motocicletas e bicicletas impregnados de pó, poluição, areia, barro e outras sujeiras. Para não danificar a pintura, a JactoClean recomenda o uso do jato tipo leque na lavagem. O equipamento também é útil para limpar a garagem, que comumente recebe resíduos de graxa e óleo que aderem ao piso. Neste caso, recomenda-se a uso de detergente neutro, para potencializar a remoção da sujeira.

• Limpeza de áreas de pets – Além de retirar a sujeira mais facilmente, a lavadora de alta pressão também é eficiente na limpeza de canis e áreas de pets. Para eliminar possíveis odores, após a lavagem, recomenda-se o uso de desinfetantes específicos para desodorizar o ambiente.

JactoClean

Telefone: (14) 3405.3032 – SAC: 0800-131513

vendas.clean@jacto.com.br

www.jactoclean.com.br

facebook.com/JactoClean

instagram.com/jactocleanoficial

br.linkedin.com/company/jactoclean

youtube.com/user/JactoCleanPromo

Informações para imprensa:

Via Pública Comunicação

Sheila Diez: (11) 3473.0255 – sheila@viapublicacomunicacao.com.br

Regiane Damasceno: (11) 3562.5555 – regiane@viapublicacomunicacao.com.br

Website: http://www.viapublicacomunicacao.com.br