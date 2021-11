Como obter os móveis que você deseja

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 29 de novembro de 2021.

É importante aprender o máximo possível sobre móveis antes de comprar qualquer coisa. É bom saber exatamente onde comprar, o que procurar, bem como todos os fatores que influenciam a escolha de compra final.

Este artigo deve ser útil para você. Este artigo traz dicas que tornarão a compra de móveis mais agradável.

Você deve sempre olhar sob os móveis ao comprar móveis antigos. À primeira vista, a mobília pode parecer em boas condições, mas após uma inspeção mais detalhada, não está. Móveis antigos costumam apresentar problemas com podridão seca e ferrugem.

Ao comprar um sofá, considere primeiro a longevidade e depois preste atenção ao conforto.

As molas são o melhor método para apoiar as almofadas.

As molas de oito vias amarradas à mão são a melhor escolha. As molas serpentinas também são boas se feitas corretamente. Você deve sentir as molas no tecido para testá-las. As boas molas são sempre firmes e próximas umas das outras.

Ao organizar seus móveis ou quando realizamos limpeza de sofás, certifique-se de não colocá-los muito perto de fontes de calor. Isso pode danificar o material e reduzir a vida útil desses itens. Você deve evitar colocar móveis perto de aparelhos de ar condicionado também, porque o frio extremo pode prejudicar o material.

Escolha o seu mobiliário em função do seu estilo de vida. Se você tem filhos ou animais de estimação, deve comprar móveis resistentes a manchas.

Escolha cores mais escuras para que as manchas ou riscos sejam menos perceptíveis. Se você não tem animais de estimação ou filhos, não hesite em comprar algumas cores mais claras se este for o estilo que deseja.

Cuidado com os móveis mal feitos

Para garantir que você está comprando um sofá que irá suportar o castigo que sua família pode fazer ao seu sofá, vire o sofá de cabeça para baixo e observe a estrutura do sofá. Móveis mal feitos serão feitos com 1×1 em vez de 2×2.

Use cores neutras para suas peças de mobiliário principais. Você pode adorar uma determinada cor ou padrão brilhante, mas ainda vai amá-lo daqui a 10 anos? Em vez disso, escolha cores neutras para as peças principais em seu quarto e use uma decoração de realce para trazer cor. Você ficará feliz com sua decisão, chega a hora de redecorar.

A mobília de madeira é talvez o tipo de mobília mais popular. Se você decidir comprar qualquer coisa de madeira, no entanto, há algumas coisas que você deve observar para garantir que está obtendo uma boa qualidade. Passe a mão sobre a mobília e certifique-se de que está lisa. Procure manchas também.

Pense nos esquemas de cores da sala em que deseja colocar os móveis

Por exemplo, você pode estar apaixonado por aquele sofá de couro vermelho cereja, mas é realmente a melhor escolha para a sua sala toda rosa? Considere as cores envolvidas para fazer uma combinação realmente agradável.

Não deixe um vendedor convencê-lo a comprar um móvel com o qual você não se sinta confortável. Como a maioria dos vendedores, aqueles que vendem móveis querem ganhar mais comissão, então eles tentarão convencê-lo a comprar o item mais caro. Provavelmente, alguns itens mais baratos são melhores para suas necessidades.

Na cozinha invista em móveis que combinem com seus jogos de panelas, cortinas e eletrodomésticos.

Combine a paleta de cores da sua sala, trazendo amostras de cores com você

Mesmo que você ame o item que comprou, ele simplesmente pode não corresponder à sua decoração atual. Impeça que isso ocorra. Traga uma amostra de cor ou fotos de seus móveis existentes para ajudar a encontrar os novos itens de que precisa.

Na hora de comprar suas próximas peças de mobiliário, o conhecimento é tudo. Você sabe o que pesquisar e o que é necessário para conseguir preços mais baratos, então vá em frente e comece a comprar. Aproveite essas dicas e curta todas as ótimas peças que encontrar.