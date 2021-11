Com liberação das fronteiras, aumento de viagens internacionais exige segurança

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 30 de novembro de 2021.

São Paulo, SP 30/11/2021 – Estamos investindo esforços na sensibilização de todos os públicos sobre a importância da aquisição de planos de seguro para viagem

Personalidades como o apresentador Fernando Rocha são contratados para conscientizar viajantes brasileiros sobre a importância de uma viagem segura ao exterior

Após 18 meses de restrições aos viajantes internacionais, existe agora notório alvoroço e uma forte demanda por seguros, passagens e hospedagens para roteiros internacionais. Dados divulgados recentemente pela Oxford Economics em nome do WTTC demonstram que a contribuição do turismo para o PIB global deve crescer até 32% em 2022.

Em outra pesquisa inédita divulgada há poucas semanas pelo Boston Consulting Group (BCG) detectou-se que 70% dos brasileiros pretendem viajar na primeira oportunidade que tiverem. O estudo denominado Consumer Sentiment entrevistou 1,5 mil brasileiros, que já demonstraram confiança em retomar as viagens com o avanço da vacinação realizada no Brasil.

O crescimento do interesse por viagens internacionais é também reforçado pelos dados disponibilizados pelo Google Trends. A busca no Brasil pelo termo “seguro viagem” no mês de novembro teve crescimento de cerca de 145% quando comparado ao mesmo período do ano passado, de acordo com a ferramenta.

De olho nas novas tendências, projeções e necessidades, algumas empresas do segmento turístico já estão ajustando seu portfólio ou reforçando suas comunicações junto ao público viajante para alertar quanto a necessidade de uma viagem segura no que vem sendo chamado de “novo normal”. É o caso da agência paulistana Next Seguro Viagem. Empresa dedicada exclusivamente à comercialização de planos de seguro para viagem internacional, atendendo viajantes de todo o país, a Next faz parte do rol de plataformas do segmento do turismo com metas de ampliar sua participação no mercado nacional de seguro viagem através de campanhas de conscientização.

De acordo com Ricardo Mendonça, diretor geral da empresa “o mercado de turismo tem dedicado importantes esforços na sensibilização de todos os públicos sobre a importância da aquisição dos planos de seguro para viagem com coberturas para os destinos internacionais”.

Mendonça finaliza dizendo que “diferentes estratégias estão sendo utilizadas pelas empresas do setor para o cumprimento dessa missão, a Next, por exemplo, adotou um garoto propaganda para enfatizar a necessidade de segurança e proteção nas viagens e, assim, estreitar as comunicações com o público final”.

Website: http://www.nextseguroviagem.com.br