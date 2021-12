Equipamento nacional é desenvolvido para tratamento com jato plasma

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 1 de dezembro de 2021.

São Paulo 1/12/2021 –

Setor de beleza e estética, que está em pleno crescimento, apresenta novidade para tratamento de rugas, manchas e melhora global da pele.

É possível conseguir rejuvenescer apenas utilizando um aparelho tecnológico que na primeira sessão rejuvenesce a sua pele, deixando com aparência mais nova. A novidade é trazida mais uma vez pelo mercado de beleza e estética que está em pleno crescimento, mesmo com crises econômicas mundiais e nacionais. Segundo o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), o mercado de beleza e estética no Brasil é um dos mais promissores que possui apenas perspectivas positivas e, principalmente, rentáveis para criação de novos negócios e desenvolvimento de novos produtos e serviços.

Por saber do cenário positivo para consumo de novos produtos e serviços, o mercado de beleza e estética investe durante todos os anos no desenvolvimento e lançamento de novos produtos e tecnologia como em aparelhos para conseguir realizar o sonho de muitas pessoas, observados até em filmes, que é utilizar, por exemplo, um equipamento tecnológico e sair dele mais jovem e bonita.

No Brasil, o equipamento é chamado de Hygiaplasma, desenvolvido com a tecnologia da empresa KLD (Biossistemas Equipamentos Eletrônicos). O aparelho hygiaplasma dispõe de tratamento utilizando o jato plasma que é capaz de promover instantaneamente, após a primeira sessão, o rejuvenescimento da pele, a remoção de verrugas, manchas, sardas, cicatrizes de acne e estrias, clareamento de tatuagens e combate a flacidez da pele.

Na Europa, o tratamento com jato plasma já virou febre entre mulheres e homens preocupados com a aparência, beleza e estética. As pessoas já estão acostumadas com a novidade de usar um aparelho altamente tecnológico e já saírem mais jovens e com autoestima elevada.

O Jato Plasma, emitido pelo aparelho Hygiaplasma é uma espécie de corrente elétrica que está no quarto estado da matéria. Ou seja, o plasma possui condição além do estado gasoso. Dentro do Hygiaplasma ocorre uma verdadeira química para formar o jato plasma que é criada a partir da corrente elétrica para seja produzido a separação dos elétrons e dos átomos com objetivo de formar um gás ionizado altamente energizado.

Portanto, o Hygiaplasma pode ser visto como um eletrocauterizador portátil por fazer uma carbonização através da corrente elétrica contínua, caracterizando-se como uma carbonização agressiva, mas com maior nível de recuperação do tecido da pele que recebe o jato de plasma .

No entanto, a empresa KLD, fabricante do aparelho de jato de plasma Hygiaplasma, pretende popularizar a nova tecnologia oferecendo o equipamento tecnológico com o preço acessível para clínicas, centros, institutos de beleza e profissionais capacitados, especializados e credenciados do mercado de estética e beleza aqui do Brasil. Afinal, o tratamento com jato de plasma é sinônimo de evolução.

O diferencial do Hygiaplasma é a potência de 3Watts que é considerada a maior do mercado de estética e beleza nacional e internacional. Ele consegue garantir até controle uniforme do jato plasma no local que o paciente recebe o tratamento por conta de possuir os modos contínuos, pulsado, one shot (com disparo único) e plasmaporação.

Outra característica do Hygiaplasma que chama atenção dos profissionais da estética e clínicas de beleza por todo o Brasil são as quatro opções de ponteiras, com três ponteiras dedicadas à fulguração e uma ponteira para a técnica de contato. E mais, o aplicador possui estrutura de lançamento do plasma e botões de controle da intensidade da dose, com a finalidade de causar a absorção de princípios ativos e auxiliar na cicatrização de feridas e regeneração dos tecidos.

Como o jato do plasma atua na pele?

A pele possui canais que são importantes e essenciais para o transporte de água e elementos nutricionais. Com o passar do tempo e a chegada natural do envelhecimento do corpo humano, ocorre um fechamento desses canais da pele. Então há um desequilíbrio na pele que promove a retenção de líquidos como sódio e potássio.

Apenas aplicando o jato de plasma na pele, os canais começam ser abertos. Isso provoca o reequilíbrio dos canais e do organismo tecidual da pele por conseguir, por exemplo, regularizar o sódio e potássio criado pelo corpo humano. Com efeito, o jato de plasma realiza uma hidratação do tecido da pele humana de forma profunda e eficaz ao gerar a produção de colágeno e novas fibras elásticas.

Com isso, o jato de plasma é a técnica mais eficaz que existe no mundo para combater os efeitos do envelhecimento ainda na sua primeira aplicação no corpo humano do paciente. O jato plasma é capaz de rejuvenescer a pele, a remover verrugas, manchas, sardas, cicatrizes de acne e estrias. Além disso, o plasma consegue realizar o clareamento de tatuagens e de combater a flacidez da pele, justamente por aperfeiçoar e melhorar a pele que foi danificada.

É importante lembrar que o tratamento com o jato de plasma não pode ser aplicado em pessoas com problemas cardíacos, portadores de marca-passo, gestantes e pessoas com dermatites.

Website: http://www.hsmed.com.br