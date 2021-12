Desafio Just Dance Move On terá finais com transmissão ao vivo no Tik Tok

Disputa valendo 10 mil reais terá como palco a Arena BBL e contará com a participação de celebridades como Lexa, Nyvi Estephan e Daniel Saboya

Está chegando a hora de conhecer o grande vencedor da competição Move On Credicard featuring Just Dance, que escolherá a melhor performance brasileira da série de games de dança mais famosa do mundo. A fase final será realizada nos dias 11 e 12 de dezembro, na Arena BBL, em São Paulo, com transmissão ao vivo no TikTok da Credicard, a partir das 16h horas.

Os 16 finalistas foram definidos após quatro semanas de seletivas que escolheram as melhores performances – com participação dos jurados e do público com mais de 121 mil votos. Um movimento com grande alcance que fez os vídeos do Move On Credicard featuring Just Dance superarem a marca de 50 milhões de visualizações.

A competição marcou a chegada da Credicard à plataforma em outubro deste ano, e está movimentando e contribuindo com o crescimento do perfil da marca no Tik Tok, que já conta com mais de 84 mil seguidores e quase 700 mil likes.

O júri renomado é formado pela cantora e apresentadora Lexa, a atriz e coreógrafa Cinthia Cruz, o influenciador Teri Kim e a dançarina Sandra Costa, que participaram da seleção dos finalistas e terão a missão de orientar seus times na busca pelo primeiro lugar. Com apresentação sob o comando da streamer Nyvi Estephan e do coreógrafo Daniel Saboya, as finais começam no sábado (11), quando os competidores de cada time batalharão entre si. Oito serão classificados para a etapa de domingo (12), totalizando 15 partidas de dança para escolher a performance vitoriosa.

Os finalistas têm entre 17 e 34 anos e representam todas as regiões do país com perfis bem diversificados.

Idealizada pela BBL, empresa one-stop-shop especializada em games e eSports, a ação tem o objetivo de atrair base para o canal da Credicard, aproximar ainda mais a marca do público gamer e oferecer uma experiência mais personalizada com cartões que têm o perfil e estilo de vida dos clientes. Com a expertise em criar e desenvolver ações inovadoras voltadas para o universo gamer, o desafio da BBL foi fortalecer e aproximar a Credicard da Geração Z, fazendo os jovens se identificarem com a marca. A ação também tem parceria com a Visa e a Ubisoft.

O campeão receberá R$ 10 mil em crédito na fatura de uma versão exclusiva do cartão Credicard On Just Dance Visa Platinum e um Xbox Series X personalizado com a temática Just Dance, além de um troféu. Também se tornará embaixador oficial Just Dance por um ano, com direito a presença VIP em evento realizado com a participação da Ubisoft.

Além da medalha de premiação, o segundo colocado receberá o cartão temático Credicard On Just Dance Visa Platinum com o crédito na fatura de R$ 5 mil; e o terceiro e o quarto lugares recebem um prêmio de R$ 2 mil no mesmo formato. Todos os finalistas terão suas viagens a São Paulo custeadas, receberão um kit personalizado e R$ 1 mil para gastar durante a estada na capital paulista.

