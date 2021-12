Projeto Retratos de Superação reúne pacientes com câncer para aulas gratuitas

Compartilhe Facebook

Twitter

Pinterest

* Por: - 9 de dezembro de 2021.

São Paulo 9/12/2021 – Entendemos que por meio da arte o paciente pode expressar seus sentimentos – Merula Stegall, presidente da Abrale.

Fotos realizadas durante o curso serão expostas na Estação Santana, Linha Azul do Metrô –SP

O Retratos de Superação é um projeto que objetiva promover uma reflexão sobre os diferentes tipos de superação e promover empatia, respeito e o olhar para os desafios dos pacientes oncológicos. Em sua sétima edição, ele acontece em São Paulo, Belo Horizonte, Fortaleza, Rio de Janeiro, Porto Alegre e Brasília.

Pacientes oncológicos e também médicos e profissionais da saúde da Associação Brasileira de Linfoma e Leucemia (Abrale) se reúnem para receberem aulas online e gratuitas de fotografia, ministradas por João Kulcsár, professor visitante da Universidade de Harvard e diretor do Festival de Foto de Paranapiacaba. As fotografias desta mostra foram selecionadas a partir de dois recortes. O primeiro foi do próprio curso e o segundo, de uma convocatória realizada pelo Festival de Fotografia de Paranapiacaba, ambos com o tema superação traduzido em imagens.

Foram mais de 350 fotos recebidas e 50 delas foram selecionadas para uma exposição na estação Santana, linha azul do metrô de São Paulo, de 10 de dezembro a 10 de janeiro de 2022, das 8h às 22h. “Entendemos que por meio da arte o paciente pode expressar seus sentimentos e tudo o que vem passando, por conta do tratamento oncológico. Com as aulas do Retratos de Superação, além de aprenderem técnicas de fotografias, também será uma boa oportunidade para o autoconhecimento”, diz Merula Stegall, presidente da Abrale.

“Todos nós passamos por problemas, alguns maiores do que outros. O que vemos são imagens do triunfo sobre os obstáculos que a vida nos apresenta. São narrativas que podem emocionar, sensibilizar e nos fazer refletir sobre os limites, o que somos, como vivemos e quem amamos. Esperamos que estas histórias visuais nos inspirem para os novos desafios que enfrentamos cotidianamente”, fala João Kulcsár.

O Retratos de Superação é uma idealização da Abrale e viabilizado pela lei de Incentivo à Cultura da Secretaria Especial de Cultura do Ministério do Turismo.

Serviço

Exposição fotográfica – Retratos da Superação – Edição São Paulo

Local: Estação Santana da Linha Azul – Metrô -SP

Curadoria: João Kulcsár

Data: 10 de dezembro de 2021 a 10 de janeiro de 2022, das 8h às 22h

Website: http://www.retratosdesuperacao.com.br