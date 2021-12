Astrologia empresarial: os astros podem ajudar na tomada de decisões?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2021.

Posições dos signos em determinadas casas astrais podem auxiliar na condução da empresa e dos negócios

A partir da análise da posição dos astros no céu, a astrologia vem se fortalecendo cada vez mais como uma ferramenta de autoconhecimento. Os estudos podem auxiliar na compreensão de diferentes questões na vida, seja no ramo pessoal como também no profissional.

O mapa astral para empresas pode ser utilizado para assessorar a vida dos negócios em seus mais diversos aspectos, direcionando ainda quais os melhores momentos para tomar decisões no dia a dia de uma companhia.

Como funciona a astrologia empresarial

Assim como a leitura de uma mapa astral natal, o início do estudo de uma astrologia empresarial é feita a partir de uma data específica, ou seja, é necessário indicar o dia e horário. No caso de uma empresa, devem ser considerados o lançamento e/ou abertura do negócio. O dia e a hora exata da abertura do CNPJ podem servir como parâmetros.

Além disso, a leitura também pode ser feita a partir da análise dos mapas individuais dos sócios e dos diretores. Uma sinergia entre os estudos obtidos é feita e a análise é finalmente concluída. Ambos os mapas podem ser encontrados em sites que disponibilizam a leitura de mapa astral grátis. Entretanto, para uma análise mais precisa, é necessário o acompanhamento de um profissional do ramo da astrologia.

Casas do mapa astral importantes para empresas

O objetivo principal de um mapa astral para empresas é a aplicação de conceitos estudados a partir da leitura dos astros que podem auxiliar em tomadas de decisões, propostas de novos cargos e ainda nas análises de situações futuras do mercado.

Segundo a astróloga e professora Cláudia Lisboa, na astrologia é possível identificar caminhos para se obter uma realização maior no trabalho. Um dos parâmetros que podem auxiliar nessa questão é o estudo das casas do mapa astrológico.

Todo mapa astral possui 12 casas e cada uma delas fala sobre algum aspecto da vida. “Nós temos três setores que no mapa de nascimento apontam para como temos possibilidades de nos realizarmos melhor naquilo que fazemos, incluindo nossos talentos, nossas tendências. E esses três setores, chamados de casas astrológicas, são a segunda casa, a sexta casa e a décima casa astrológica”, explica Cláudia Lisboa.

A partir da compreensão dos aspectos de cada uma dessas três casas e ainda do posicionamento dos signos em cada uma delas, é possível obter conhecimentos e avançar em compreensões sobre questões profissionais.

Casa 2: trabalho e dinheiro

De acordo com Cláudia Lisboa, a casa 2 do mapa astral indica questões relacionadas ao trabalho e ao dinheiro. “A segunda casa fala do valor do nosso trabalho, como nós podemos nos sustentar e o que vai dar valor ao que eu faço”, explica.

Ao identificar o signo posicionado na casa 2, é possível usá-lo de tal forma que favoreça as questões profissionais. “Esse signo vai falar de uma potência que pode ser valorizada e transformada em recursos, no caso monetário”, esclarece.

É importante ressaltar que a casa dois não deve ser vista como regente de questões materiais. Ela indica justamente como lidamos com esse aspecto, como por exemplo, se uma pessoa é materialista ou desprendida.

Compreender a configuração astrológica dessa casa pode ser muito vantajoso para uma empresa, auxiliando na definição de trajetórias de carreira.

Casa 6: rotina e organização

Apontando características da rotina e preferências na vida profissional, a casa 6 também deve ser observada com atenção por uma empresa. Nessa casa não são indicadas questões do sucesso profissional em si, mas do ato de realizar tarefas e termos de responsabilidade.

Dependendo do alinhamento de signos e planetas na casa em questão, é possível identificar a inclinação natural que cada empresa tem para questões relacionadas à rotina e à organização.

Em seu blog, Cláudia Lisboa destaca que a sexta casa se relaciona com questões do cotidiano e, como o trabalho faz parte de uma tarefa rotineira, ele também se mantém presente nessa parte do mapa astrológico. Dessa forma, a casa 6 acaba abordando questões profissionais. A leitura nessa casa pode indicar talentos e ainda comportamentos no ambiente de trabalho.

Para uma empresa, a casa 6 pode informar como será o dia a dia daquele local e o comportamento que os funcionários podem ter. A vocação de determinado negócio também pode vir expressa nessa posição astral.

Casa 10: realização profissional e carreira

A ponta da casa 10 é a localização mais alta do mapa astral, chamada de “meio do céu”. Por esse motivo, essa casa é considerada por muitos uma das mais potentes do mapa. Enquanto a casa 6 indica questões da rotina, a casa 10 vai além. Nessa casa a vocação e as metas aparecem com evidência e podem estar fortemente associadas a questões do trabalho.

Na décima casa, questões sobre amadurecimento, posição social, carreira e realização profissional são abordadas. Em um contexto mais prático é possível ainda realizar análises da qualidade de empregadores, chefes e ainda de organizações.

A presença de determinados planetas e signos indicam os desafios que podem surgir na vida profissional. “O signo que está lá vai apontar quase que o propósito da carreira. O propósito da nossa vida aqui nesse plano da materialidade”, diz Cláudia Lisboa.

Dessa forma, é possível compreender o propósito de realização no trabalho, o que pode ajudar a direcionar uma carreira ou ainda a qualificar melhor a forma de trabalhar o ramo escolhido.

“A profissão é uma fonte de renda para a gente, ela é uma maneira de nos organizarmos e podermos produzir algo, sentirmos úteis para sociedade. Mas o propósito dá um sentimento de realização maior, para que a gente sinta que está fazendo um caminho que tem sentido. É isso que tem a ver com as posições da décima casa”, complementa Cláudia Lisboa.

Além disso, a casa 10 também define a representação de uma pessoa perante a sociedade, assim como lida com autoridade, prestígio e honra.