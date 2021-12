Como organizar uma festa de 15 anos inesquecível?

Compartilhe Facebook

* Por: Jornal Montes Claros - 10 de dezembro de 2021.

Saiba quais são os detalhes que fazem a diferença. Escolha da data, do local e planejamento dos gastos estão entre os segredos do sucesso.

O aniversário de 15 anos é uma data muito marcante na vida de qualquer adolescente e será lembrado durante toda sua vida. Por isso, organizar uma festa de debutantes é uma responsabilidade e tanto e exige planejamento. É preciso pensar em cada detalhe — e são muitos.

Para que a festa saia do jeito que a aniversariante sempre sonhou, é uma boa ideia que ela participe de todas as decisões do evento. No entanto, como geralmente são os familiares que pagam por ele, eles também precisam participar de todas as etapas. A seguir, algumas dicas para um bom planejamento conjunto.

Planeje com antecedência

Sabe aquela festa de 15 anos de princesa que você já foi? É bem provável que ela tenha começado a ser planejada cerca de um ano antes. A antecedência garante, por exemplo, que você consiga contratar aquela empresa recomendada ou o lugar dos sonhos na data do aniversário (ou no final de semana próximo).

Outro grande trunfo de quem planeja um evento com antecedência é ter tempo hábil para lidar com algum imprevisto. E, acredite, sempre vai acontecer algum quando estamos falando de um ritual em que é importante que tudo saia o mais perfeito possível.

Nesse planejamento, é importante que você determine o seu orçamento e faça uma lista dos gastos que serão necessários. É aí que você determina o quanto poderá gastar em cada item. Não deixar para a última hora também é uma forma de conseguir pagar mais barato por alguns produtos e serviços.

Escolha uma data perfeita

As pessoas que estarão presentes na festa fazem toda a diferença para que ela seja inesquecível. Por isso, é importante definir uma data com antecedência, para que ninguém marque outro compromisso nela. Se possível, cheque com as pessoas mais importantes antes de marcar e envie o convite com alguns meses de antecedência.

Pense bem antes de fechar um local

O local da festa é um dos fatores que mais influenciam no sucesso dela. Além de ser um lugar bonito, é importante que ele seja adequado ao número de convidados. Se for pouca gente, a festa pode ficar linda até no salão de festas do prédio. Para mais gente, pode valer a pena alugar uma chácara (se o orçamento permitir, claro).

Vários detalhes importam na hora dessa escolha. Espaços ao ar livre são lindos, mas é preciso estar preparado para o caso de chuva e vento. Também é bom pensar em como as pessoas vão chegar até lá, se há estacionamento suficiente, quantidade de banheiros, estrutura da cozinha, etc.

Capriche no cardápio de comidas e bebidas

Os comes e bebes são determinantes para o sucesso da sua festa. O cardápio deve ser pensado levando em conta os gostos da aniversariante, mas também dos convidados. Tem amigos vegetarianos? É bom ter opções para eles, não é mesmo? Pense nisso, escolha uma empresa na qual você confia e prove os pratos antes.

Também é muito interessante nesse tipo de evento ter um bar com drinks sem álcool (e talvez opções alcoólicas para os adultos). Os adolescentes adoram e os adultos também. Escolha misturas de sabores diferentes, que surpreendam os convidados.

Faça uma festa que seja a cara da aniversariante

A festa de 15 anos costuma ser um momento especial para toda a família, mas é importante tomar todas as decisões levando em conta a homenageada da noite. A decoração, o tema, o tipo de música, as lembrancinhas, a escolha do vestido, tudo deve ser pensado para que a festa tenha a cara dela. Personalidade também é chique.