Aplicativo multiscanner usa realidade aumentada para coletar e gerenciar dados

A tecnologia desenvolvida pela TrackTraceRX foi projetada para ser aplicável a todos os tipos de negócios (industrial, atacado e varejo), além de ser compatível com os requisitos da Anvisa para adaptação ao SNCM

Os investimentos no desenvolvimento de novas tecnologias aplicadas em cadeias produtivas e distributivas têm crescido nos últimos anos. O foco das pesquisas é garantir a eficiência em processos que ainda são realizados de forma manual. Coleta de dados em estoques, controle de saída de produtos, organização da logística e outros procedimentos que dependem da geração, coleta e processamento de informações, passam a contar com novos recursos.

Desenvolvido pela americana TrackTraceRX, o aplicativo RapidRX é um multiscanner com Realidade Aumentada integrada, compatível com Android e iOS, capaz de realizar a leitura de vários códigos de barras em segundos e otimizar o tempo em operações diversas, da produção à logística. Solução baseada na sobreposição de imagens virtuais no espaço real, a Realidade Aumentada é uma tecnologia muito presente em jogos virtuais e na indústria do entretenimento. Com ela, é possível interagir de forma facilitada com informações sobre itens e produtos em uma linha de produção.

O RapidRX possibilita realizar a captura simultânea de vários códigos. Seu sistema foi desenvolvido com foco na otimização dos processos de coleta de dados, buscando garantir agilidade às indústrias e empresas. Contribuem para esse propósito a possibilidade de utilizar o app a longa distância, em lugares escuros e realizar a captura dos códigos em ângulos diferentes. O RapidRX também é capaz de realizar a leitura de códigos que possam estar danificados.

Atenta à experiência do usuário, a desenvolvedora da tecnologia tornou possível personalizar o app de acordo com as demandas e especificidades do local em que será utilizado. Para controle de estoque, por exemplo, é possível coletar dados que permitem manter as quantidades sempre de acordo com o necessário, evitando desperdícios e atrasos em pedidos. Para uma fábrica, é possível manter o controle sobre a linha de produção, agregando informações de um produto que são transferidas para os distribuidores e para os vendedores finais.

Inicialmente pensado para indústrias farmacêuticas, o RapidRX já é utilizado em diversos segmentos, dado a flexibilidade de suas configurações. De acordo com Christian Souza, CEO da TrackTraceRX, “com atualizações, o aplicativo atende a variados setores, como hipermercados, lojas de varejo, setor automotivo, cosméticos e agronegócios, por exemplo”.

Para o segmento farmacêutico, as atenções são em relação à implantação do Sistema Nacional de Controle de Medicamentos, o SNCM, novidade que está movimentando as grandes indústrias para colocar em funcionamento o sistema de rastreio de medicamentos.

Christian Souza explica ainda que o RapidRX, pode economizar milhares de dólares em custos operacionais, gerenciamento, logística e controle do estoque. “A realidade aumentada (AR) e o sistema de visão integrados no RapidRX são aliados em todo o processo de recebimento da matéria-prima, produção, estocagem, distribuição, com gerenciamento completo sobre a cadeia de suprimentos. Ganha a empresa, ganha o consumidor.”

