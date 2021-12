Microgeração representa cerca de 80% da GD solar no Brasil

Compartilhe Facebook

13 de dezembro de 2021.

Campinas 13/12/2021 – Um dos objetivos específicos do projeto é a capacitação de gestores municipais mineiros no setor de energia solar fotovoltaica

A Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado de Minas Gerais realizará gratuitamente a segunda capacitação para gestores municipais do projeto estratégico Sol de Minas, nos próximos dias 20 e 21 de junho. Um dos objetivos específicos do projeto é a capacitação de gestores municipais mineiros no setor de energia solar fotovoltaica, com o objetivo de ajudar os municípios a melhorarem os seus ambientes de negócios e atraírem empresas interessadas em utilizar a energia solar.

O evento será uma oportunidade que os profissionais da área terão para trocar experiências sobre o setor fotovoltaico, já que a capacitação contará com palestras de órgãos que são referência no assunto, como a ABSOLAR (Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica) a FEAM (Fundação Estadual do Meio Ambiente) e a INDI (Agência de Promoção de Investimentos e Comércio Exterior de Minas Gerais).

O evento também contará com palestras do Banco do Nordeste e do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) sobre financiamentos. Entre as apresentações será disponibilizado um espaço para dúvidas e questionamentos. O evento está com as inscrições abertas e os interessados da administração pública dos municípios têm até o dia 17 de junho para confirmar a participação neste link.

De acordo com dados da Aneel, o estado de Minas Gerais corresponde hoje a 18% de toda a energia solar fotovoltaica brasileira gerada na modalidade GD (geração distribuída). Atualmente, 843 dos seus 853 municípios (98,82%) possuem módulos solares em operação. Além disso, considerando empreendimentos em operação de Geração Centralizada (GC) e Geração Distribuída (GD), o estado de Minas é líder no país, com cerca de 1.530 MW de potência instalada.

