Vai tirar sua Primeira Habilitação? Veja quais são os requisitos e confira nossas dicas para a prova

* Por: Jornal Montes Claros - 14 de dezembro de 2021.

Tirar a primeira habilitação é um dos objetivos de muitos brasileiros e brasileiras, sobretudo os mais jovens.

Sem a CNH (Carteira Nacional de Habilitação), que é expedida pelo DETRAN, não é possível conduzir veículos legalmente em território nacional.

Analogamente, a carteira de habilitação pode ajudar até mesmo na busca por um emprego, visto que muitas empresas exigem que seus funcionários sejam habilitados.

Mas, você sabe o que precisa fazer para tirar a primeira habilitação? E além disso, sabe qual é o processo que os candidatos precisam passar para conseguir ter a sua tão sonhada “carta”?

Nesse artigo nós contaremos qual é o passo a passo necessário nesses casos e daremos dicas rápidas do que fazer quando chegar o momento da prova para a primeira habilitação no DETRAN.

Veja!

Como dar entrada na primeira habilitação?

Fazer o cadastro para a primeira habilitação é um processo muito simples. Basicamente, o candidato deverá comparecer ao CFC (Centro de Formação de Condutores), que são as autoescolas, mais próximo e apresentar alguns documentos.

Veja abaixo quais são os requisitos exigidos e o processo inicial para tirar habilitação!

Requisitos

Os requisitos básicos para dar entrada na primeira habilitação são, basicamente, ser brasileiro nato ou naturalizado, ter mais de 18 anos de idade e ser alfabetizado.

Já os documentos para tirar a primeira habilitação, são os seguintes:

Cópia do CPF;

Cópia do RG;

Cópia de um comprovante de residência.

O processo

Depois da entrada no CFC, o candidato será orientado a fazer o pagamento de algumas taxas referentes ao DETRAN e à própria autoescola, que é a intermediadora do serviço.

Em seguida, o indivíduo será submetido a dois exames iniciais. Um exame de vista e um exame psicológico que irá aferir a aptidão mental do candidato.

Quando os exames feitos receberem a aprovação do DETRAN e da autoescola, o candidato será matriculado em uma turma do curso teórico da autoescola que dura, em média, 45 horas/aula. A outra etapa é composta de aulas práticas, onde o futuro condutor irá conduzir veículos por trajetos indicados pelo instrutor da CFC.

Ao fim de cada período de aulas, o condutor poderá marcar a sua prova. Ou seja, quando o curso teórico terminar, a pessoa poderá pedir a marcação da sua prova teórica. Em sendo aprovado, poderá iniciar as aulas práticas e, no final da carga horária, marcar os testes com veículos no pátio do DETRAN.

A seguir falamos um pouco sobre o processo das provas para tirar habilitação. Confira!

As provas da primeira habilitação DETRAN

Depois de assistir as aulas teóricas, estudar e praticar muita direção e pilotagem, o candidato chega na etapa da temida prova da primeira habilitação do DETRAN.

Esse teste é composto, como dissemos, em duas etapas: o exame teórico e o teste prático. Veja a seguir como cada um se desenvolve.

Exame teórico

O exame teórico, ou prova teórica, é uma prova comum, feita de forma eletrônica e que contém, em média, 30 questões de múltipla escolha sobre os principais assuntos estudados no curso teórico oferecido pelas autoescolas aos candidatos.

Para ser aprovado, o indivíduo precisa acertar no mínimo 70% da prova, o que equivale a 21 questões. Os seguintes assuntos são os que mais “caem” na fase teórica da prova do DETRAN:

Mecânica básica;

Primeiros socorros;

Direção defensiva;

Legislação de trânsito;

Cidadania e meio ambiente;

Confira quatro dicas para ir bem na prova teórica do DETRAN:

Estude bastante, tanto em casa quanto na autoescola, usando o material didático disponibilizado;

Faça simulados do exame disponíveis na internet (inclusive nos sites oficiais dos DETRANs, como simulado detran mg);

Se planeje bem para fazer a prova;

Mantenha o foco e a calma na hora do exame.

Teste prático

O teste prático é a segunda e, por muitos, a mais temida etapa da prova da primeira habilitação do DETRAN.

Na prova prática o candidato precisa percorrer um trajeto específico a bordo de uma moto e/ou um carro, e não pode errar o trajeto, bater o veículo ou se desequilibrar, nem tampouco extrapolar o tempo estipulado.

Apesar de parecer complicada demais, a prova prática do DETRAN é perfeitamente possível de ser feita. Confira algumas dicas: