Adolescentes estão gastando mais com Games, diz estudo

Levantamento do Blu by BS2 aponta que gastos na categoria foram os que mais cresceram em relação ao ano anterior, com 181% de aumento

Com o avanço da vacinação em diversos estados brasileiros e aproximadamente 140 milhões de brasileiros já imunizados com duas doses ou dose única, é possível observar nos últimos meses o reaquecimento do consumo em todo o país. O movimento pôde ser observado inclusive na última Black Friday, período da oferta de grandes descontos por parte do comércio online e offline.

Entre os jovens e adolescentes, último público a receber os imunizantes, o cenário também começou a se consolidar. No mês de novembro de 2021, por exemplo, os adolescentes gastaram mais com Games e Entretenimento em comparação com o mesmo período do ano passado, um crescimento de 181% e 136%, respectivamente. Os dados são do Blu by BS2, aplicativo de educação financeira para adolescentes.

O levantamento considerou o gasto médio dos usuários com idade até 17 anos e analisou as categorias: alimentação, cosméticos e farmácia, entretenimento, games, marketplace (compras em lojas online), transporte e vestuário. No geral, houve um aumento de 19% no volume de gastos dos adolescentes.

Os destaques ficaram por conta do aumento do consumo nas categorias games (181%) e entretenimento (136%), sendo que entretenimento foi a com desempenho mais expressivo, com consumo médio acima de R$ 120,00 em 2021, contra R$ 53,65 no ano anterior. Proporcionalmente, o crescimento da categoria foi maior do que as despesas em marketplaces, por exemplo, que se consolidou durante o isolamento social da pandemia.

“A reabertura dos espaços públicos começa a impactar na forma como o jovem gasta seu dinheiro. Podemos relacionar o crescimento nos gastos com entretenimento com a volta à rotina presencial dos adolescentes que, com a flexibilização das medidas sanitárias e ampliação da vacinação, se sentiram mais seguros para saírem de casa”, analisa Marcos Figueiredo, cofundador do Blu by BS2. Na outra ponta, a categoria com menor consumo médio foi cosmético e farmácia, que se manteve abaixo dos R$ 30,00, mesmo valor registrado em 2020.

Já os gastos com games se destacaram no grupo de usuários do Blu com menos de 11 anos, que compraram mais nas plataformas de games (346%) e em marketplaces (313%). “Como temos muitas promoções em games e marketplace durante a Black Friday, esses dados podem significar uma maior receptividade desse público para as ofertas do período”, completa Figueiredo.

O grupo formado por usuários com menos de 11 anos também foi o de maior gasto médio, ficando acima dos R$ 100,00, aumento de 327% em novembro de 2021 na comparação com o mesmo mês de 2020. Já o grupo com idade entre 14 e 15 anos registrou uma redução do consumo de 45%, com um gasto médio de R$ 40,00 no mês passado.

